Краткий обзор журнала №4 – 2016 год

Апрельский номер научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы») («Учитель Башкортостана») открывается материалами раздела «Башкирский язык и литература». Учитель Республиканского башкирского лицея-интерната, заслуженный учитель РБ М.Ф. Давлетшина предлагает читателям разработку урока по башкирскому языку и литературе, посвященную изучению творчества народного писателя Башкортостана Г.Хусаинова. Учитель коррекционной школы г. Салавата Р.С. Мухаметьянова делится опытом изучения башкирского языка с детьми ограниченными возможностями здоровья, а учитель школы с. Янзигит Баймакского района Ф.Р. Рафикова – разработкой нестандартного урока-встречи. В разделе «Начальная школа» публикуется статья «Практические инструменты формирования и развития универсальных учебных действий на уроках математики» заведующего кафедрой теории и методики преподавания начального образования ИРО РБ С.С. Пичугина. Учитель с. Коварды Гафурийского района М.Ф. Латипова знакомит читателей методами заучивания стихотворений с детьми младшего школьного возраста. Под рубрикой «7 апреля – Всемирный день здоровья» помещен сценарий спортивного праздника «Мама, папа, я – математическая семья», подготовленный учителем СОШ с. Куганакбаш Стерлибашевского района А.Х. Ишмияровой. Учитель СОШ №1 г. Агидель Л.Р. Ситдикова предлагает читателям разработку урока-проекта на тему «Многообразие животных» для III класса.

В разделе «Дошкольное воспитание» помещен сценарий мероприятия для организации досуга дошкольников на тему «От здоровья к долгой, счастливой жизни», подготовленный воспитателем детского сада «Ҡояшҡай» с. Юмагузино Кугарчинского района З.А. Аиткуловой.

Раздел «Русский язык и литература» открывается статьей «Такая стремительная жизнь, как стрела» доцента филологического факультета БГУ Е.В. Евдокимовой. Автор рассказывает о научной и педагогической деятельности доктора педагогических наук, профессора, действительного члена Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации, лауреате журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы – 2013» К.З. Закирьянова, которому исполняется 85 лет. Профессор БГУ и ИРО РБ К.З. Закирьянов в своей статье ставит вопрос «Нужна ли грамматика и какая в школьном курсе русского языка?» и, чтобы ответить на данный вопрос, раскрывает роль и значение грамматики в речевом общении.

В разделе «Национальные языки и литературы» публикуются статьи на татарском, чувашском и марийском языках.

В разделе «Иностранный язык в школе» помещена публикация «Функции невербальных средств общения в обучении иностранным языкам» доцента кафедры преподавания иностранных языков БГПУ им. М. Акмуллы Ф.Ш. Мустафиной.

Раздел «Краеведение» открывается продолжением статьи «Эссе по обществознанию как форма оценки учебных достижений» кандидата педагогических наук, заведующей кафедрой права и обществознания БГПУ им. М. Акмуллы О.А. Шамигуловой. Автор отмечает, что «эссе является не только формой проверки и оценки учебных достижений учеников по предмету, но и обучающим инструментом, позволяющим ученику через осмысление, привлечение личного социального опыта освоить и расширить обществоведческие знания, овладеть вышеперечисленными и предметными и метапредметными умениями. Особая формирующая функция данного задания позволяет применять его на уроке и в качестве домашнего задания». В разделе также помещается исследовательская работа на тему «Туристический маршрут по озерам и природным достопримечательностям родного края» учащегося VII класса СОШ с. Салаватово Абзелиловского района И. Хамматова (руководитель – учитель географии Р.С. Хафизова).

В разделе «Естественные и точные науки» помещена исследовательская работа «Ароматизаторы на основе сложных эфиров и эфирных масел» учащихся XI класса СОШ с. Амзя городского округа г. Нефтекамск М. Гилимьянова и Э. Ялашева (руководитель – учитель химии Л.И. Матвеева).

В разделе «Профессиональное образование» публикуется статья «Научно-исследовательская деятельность педагога как фактор развития его профессиональной мобильности» проректора по научной работе БГПУ им. М. Акмуллы, доктора педагогических наук, профессора Л.А. Амировой. Автор отмечает, что «современный педагог должен быть субъектом собственно педагогической деятельности в широком смысле слова, то есть не только носителем, трансформатором и транслятором определенной совокупности знаний основ наук, но и организатором развития человеческих способностей, творческих и интеллектуальных качеств личности; он должен быть субъектом управления образовательным и воспитательным процессами, уметь прогнозировать, проектировать, конструировать и моделировать процесс развития образовательных систем». Под рубрикой «Руководителям образовательных организаций» помещается публикация «Гарантия качественной подготовки к аттестации» заведующей методическим отделом Учебно-производственного центра г. Уфы Н.П. Захаровой.

В разделе «Воспитание и дополнительное образование» помещена статья «На пути к смарт-школе» учителя истории и обществознания СОШ №1 с. Чекмагуш Чекмагушевского района Н.А. Шайхутдинова. Преподаватель-организатор ОБЖ лицея №12 г. Ишимбай В.С. Масютин делится опытом преподавания курса «Основы безопасности и жизнедеятельности».

Под рубрикой «Управление образованием» на страницах журнала публикуется статья «Методы работы с детьми ограниченными возможностями здоровья» заместителя директора Табынской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната О.А. Валекжаниной (Гафурийский район).

Таким образом, в апрельском номере научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») для наших читателей подготовлены научно-познавательные статьи, методические рекомендации научных деятелей, методистов, опытных учителей, воспитателей. Надеемся, что они будут прекрасным подспорьем, неоспоримым помощником в обучении и воспитании подрастающего поколения.

Подготовила А.С. Ракаева.

