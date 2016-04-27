Дорогие друзья! В настоящее время проходит подписная кампания на газеты и журналы Издательского Дома «Республика Башкортостан» на второе полугодие 2016 года.

Редакция журнала «Башкортостан укытыусыхы» («Учитель Башкортостана») проводит для своих читателей призовые конкурсы. Все подписчики на II полугодие 2016 года становятся потенциальными участниками еженедельных конкурсов и розыгрышей и смогут получить ценные подарки.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на журнал «Башкортостан укытыусыхы» на II полугодие 2016 года и прислать копию подписного абонемента на электронный адрес: uch.bash@mail.ru или принести в адрес редакции: г. Уфа, ул. Гоголя, 34.

Спешите оформить подписку на профессиональный журнал и, возможно, именно вы окажетесь в числе победителей!

Участвуйте в конкурсе!

Выиграйте приз!