Всероссийская декада подписки

(с 12 мая по 22 мая 2016 года)

В целях укрепления сотрудничества между всеми участниками подписного рынка России, а также дальнейшего развития и продвижения института подписки, ФГУП «Почта России», в период подписной кампании на второе полугодие 2016 года, проводит Всероссийскую декаду подписки централизованно и одновременно во всех филиалах, с 12 мая по 22 мая 2016 года.

В рамках проводимого мероприятия, при условии предоставления издателем скидки от каталожной стоимости не менее 5%, филиалы ФГУП «Почта России» (далее – УФПС) предоставляют следующие скидки от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку газет и журналов:

– 5% на центральные периодические печатные издания;

– 10% на областные, краевые, республиканские, районные, городские периодические печатные издания.