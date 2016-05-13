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Всероссийская декада подписки

PostDateIcon13.05.16 13:28 | PostAuthorIconДобавил(а) Administrator | PDF | Печать | E-mail

Всероссийская декада подписки

(с 12 мая по 22 мая 2016 года)

В целях укрепления сотрудничества между всеми участниками подписного рынка России, а также дальнейшего развития и продвижения института подписки, ФГУП «Почта России», в период подписной кампании на второе полугодие 2016 года, проводит Всероссийскую декаду подписки централизованно и одновременно во всех филиалах, с 12 мая по 22 мая 2016 года.
В рамках проводимого мероприятия, при условии предоставления издателем скидки от каталожной стоимости не менее 5%, филиалы ФГУП «Почта России» (далее – УФПС) предоставляют следующие скидки от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку газет и журналов:
– 5% на центральные периодические печатные издания;
– 10% на областные, краевые, республиканские, районные, городские периодические печатные издания.
 
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