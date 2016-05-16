Торжественная церемония закрытия XXVI Республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана – 2016»
Торжественная церемония закрытия
XXVI Республиканского конкурса
«Учитель года Башкортостана – 2016»
9 апреля 2016 г. в Национальном молодежном театре РБ им. М. Карима состоялась торжественная церемония закрытия двадцать шестого Республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана – 2016».
140 педагогов принимали участие в конкурсном марафоне профессионального мастерства в борьбе за звание «Учитель года Башкортостана – 2016». Сегодня золотой фонд лучших учителей республики пополнился новыми именами.
В церемонии закрытия участвовали почётные гости:
– Шафикова Гульназ Радмиловна, министр образования Республики Башкортостан;
– Рахматуллина Зугура Ягануровна, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре;
– Мурзабаева Салия Шарифьяновна, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
– Ишмухаметов Рустам Рифатович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
– Ильясова Юмабика Салахетдиновна, заместитель Председателя Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан;
– Пронина Светлана Николаевна, председатель Башкирской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
– Хажин Айбулат Вакилович, первый заместитель министра образования Республики Башкортостан;
– Бирюков Михаил Иванович, председатель Общественного совета при Министерстве образования Республики Башкортостан;
– Морозкин Николай Данилович, ректор Башкирского государственного университета;
– Ялчикаева Гуллярия Рафкатовна, заведующий отделом общего и профессионального образования Правительства Республики Башкортостан;
– Баязитов Сынтимир Биктимирович, заместитель главы Администрации городского округа город Уфа;
– Мухамедьянова Галия Мухтаровна, председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Республики Башкортостан;
– Валиуллин Гали Файзрахманович, Генеральный директор Национального музея Республики Башкортостан;
– Каримов Салават Гайсич, главный редактор журнала «Учитель Башкортостана»;
– Мустаев Алмаз Флюрович, проректор Башкирского государственного педагогического университета им. Мифтахитдина Акмуллы;
– Кудинов Илья Викторович, председатель Ассоциации электронного образования Республики Башкортостан.
Организационным комитетом конкурса были определены 6 номинаций.
В номинации «Сердце отдаю детям» победителями признаны:
– Забродина Надежда Геннадьевна, учитель начальных классов Гимназии №93, город Уфа;
– Чувашова Лилия Викторовна, учитель русского языка и литературы средней школы №4 города Туймазы;
– Гильманова Миляуша Амировна, учитель татарского языка и литературы основной общеобразовательной школы села Новый Субай, Нуримановский район;
– Гаянова Айгуль Илдаровна, учитель английского языка начальной школы села Старобалтачево, Балтачевский район.
В номинации «Верность профессии» жюри признало победителями:
– Габитову Гульфию Ахатовну, учителя начальных классов средней школы №2 села Юмагузино, Кугарчинский район;
– Сидоренко Ирину Михайловну, учителя русского языка и литературы средней школы села Татыр – Узяк, Хайбуллинский район;
– Садыкову Назиму Муфассировну, учителя татарского языка и литературы средней школы села Карамалы-Губеево, Туймазинский район;
Следующая номинация – «За педагогическое мастерство». Ее заслуженно получили:
– Токмурзина Светлана Минивалиевна, учитель начальных классов средней школы №7 города Нефтекамска;
– Нугуманова Назиля Айратовна, учитель русского языка и литературы Лицея №123 Демского района города Уфы;
– Мавлиева Миляуша Хайрисламовна, учитель татарского языка и литературы основной общеобразовательной школы деревни Кудашево, Бураевский район;
– Диярова Ляйсан Анисовна, учитель английского языка средней школы №2 села Шаран, Шаранский район.
Номинация «Педагогическая надежда» для молодых, перспективных учителей. Среди них:
– Хаблитдинов Фанис Валерьевич, учитель физики и математики средней школы села Старосубхангулово, Бурзянский район;
– Лютгольц Лариса Валентиновна, учитель русского языка и литературы средней школы №23 города Салават;
– Зарафутдинова Эльмира Табрисовна, учитель татарского языка и литературы средней школы №6 города Нефтекамск;
– Ульянова Надежда Сергеевна, учитель географии Гимназии №3 Кировского района города Уфы.
В период проведения конкурса его участники показали более сотни открытых уроков. Многие из которых были – по мнению жюри – вершиной профессионального мастерства. В том числе в части использования информационных компьютерных технологий.
В номинации «Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий» стали победителями:
– Гаврикова Карина Эльдаровна, учитель английского языка средней школы №5 города Благовещенск;
– Ильина Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы Лицея «Содружество» город Уфа;
– Шафигуллина Альбина Альбертовна, учитель татарского языка и литературы средней школы №2 села Бакалы, Бакалинский район;
– Юлгутлина Залия Зиннуровна, учитель информатики средней школы №12 города Сибай.
В номинации «Сохранение патриотического наследия и культурных традиций народов Башкортостана» были награждены:
– Юдина Светлана Васильевна, учитель начальных классов средней школы села Новоселка, Федоровский район;
– Баздникина Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы средней школы села Прибельский, Кармаскалинский район;
– Хафизова Рашидя Авхадиевна, учитель татарского языка и литературы Байкибашевской средней школы, Караидельский район;
– Шамигулова Альфина Тагировна, учитель башкирского языка и литературы средней школы №29 Октябрьского района города Уфы.
В этом году был учрежден специальный приз от Башкирского государственного университета. В номинации «За успехи в преподавании гуманитарных наук» был награжден Переверзев Сергей Сергеевич, учитель истории школы №159 города Уфы. Номинацию «За успехи в преподавании естественных наук» получила Носко Наталья Александровна, учитель информатики Гимназии №1 города Стерлитамак. «За успехи в преподавании в начальных классах» специальным призом Башгосуниверситета награждена Токмурзина Светлана Минивалиевна, учитель начальных классов средней школы №7 города Нефтекамска. Номинацию «За молодость и перспективу» получила Кондратьева Елена Анатольевна, учитель информатики средней школы №2 города Ишимбай.
«Верьте в талант и творческие силы каждого воспитанника!». Эти слова одного из самых замечательных педагогических деятелей современности - Василия Александровича Сухомлинского - можно было бы поставить эпиграфом ко всему, что было им написано. Опыт собственной многолетней учительской практики, обобщение огромного педагогического наследия прошлого убедили его в том, что “сила и возможности воспитания неисчерпаемы”. Ежегодно БГПУ вручает особый приз педагогу, которые сохраняет лучшие традиции отечественной педагогики. Медаль Сухомлинского «Сердце отдаю детям» досталась Ляпустину Алексею Михайловичу, учителю физической культуры средней школы №1 города Бирска.
В марте этого года в городе Уфе проходил традиционный Межрегиональный конкурс «Учитель года башкирского языка и литературы – 2016». Победителем этого конкурса стала Амирханова Фаягуль Тимербаевна, учитель Башкирской гимназии-интернат №2 имени Ахметзаки Валиди Ишимбайского района, лауреатами признали Аминеву Зульфию Асгатовну, учителя СОШ деревни Мулдакаево Учалинского района, Шарафутдинову Элизу Даниловну, учителя СОШ №12 городского округа город Нефтекамск; Фаршатову Альфию Анваровну, учителя СОШ №1 города Янаул; Салаватову Алиму Дамировну, учителя Лицея №94 городского округа город Уфа.
Победителем конкурса «Учитель года русского языка и литературы – 2016» стал Емалетдинов Марат Жульевич, учитель Башкирского лицея-интерната №3 города Стерлитамак. Среди лауреатов: Исламов Дмитрий Фаритович, учитель лицея №46 Ленинского района, город Уфа; Кулешова Альфия Ривхатовна, учителя СОШ №4 села Раевский, Альшеевский район; Шутова Наталья Анатольевна, учитель СОШ №8 города Октябрьский; Яранова Наталья Владимировна, учитель ООШ села Кариево, Краснокамский район.
Победитель конкурса «Учитель года татарского языка и литературы – 2016» – Мансурова Гульшат Нурулловна, учитель СОШ №31 города Стерлитамак. Финалисты конкурса: Кашфуллина Рита Мавлиевна средняя школа села Верхнекарышево, Балтачевский район; Галимьянова Руфина Фаритовна, учитель СОШ №1 города Дюртюли; Еникеева Ляйсан Мазитовна, учитель Татарской гимназии №84 Октябрьского района город Уфа; Махмутова Альфина Фаритовна, учитель СОШ №4 им. Першина города Благовещенск.
Победитель конкурса «Молодой учитель года – 2016» – Шекунов Сергей Алексеевич, учитель физической культуры Лицея №58, город Уфа. Лауреатами конкурса стали: Кадысева Юлия Анатольевна, учитель начальных классов средней школы №4 города Туймазы; Кочкурова Наталья Константиновна, учитель русского языка и литературы средней школы №24 города Салават; Кутлыева Лилия Разифовна, учитель химии средней школы №3 города Нефтекамск; Хурматуллин Ильшат Мударисович, учитель английского языка средней школы №21 города Белорецка.
Победитель конкурса «Учитель года Башкортостана – 2016» – Переверзев Сергей Сергеевич, учитель истории школы №159 города Уфы.
Финалистами стали: Андрекус Алексей Ионасович, учитель физики башкирской гимназии им. Назара Наджми города Дюртюли; Искандарова Лия Газизяновна, учитель химии Гимназии №2 города Салават; Лобова Юлия Геннадьевна, учитель биологии и химии школы №118 города Уфы; Носко Наталья Александровна, учитель информатики Гимназии №1 города Стерлитамак.
Абсолютный победитель 2016 года – Переверзев Сергей Сергеевич, учитель истории школы №159 города Уфы.
Последнее обновление (16.05.16 13:58)