Торжественная церемония закрытия XXVI Республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана – 2016»



9 апреля 2016 г. в Национальном молодежном театре РБ им. М. Карима состоялась торжественная церемония закрытия двадцать шестого Республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана – 2016».

140 педагогов принимали участие в конкурсном марафоне профессионального мастерства в борьбе за звание «Учитель года Башкортостана – 2016». Сегодня золотой фонд лучших учителей республики пополнился новыми именами.