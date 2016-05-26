Министр образования Республики Башкортостан

Г.Р. Шафикова ответила на вопросы в режиме онлайн 25 мая 2016 года в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в г. Уфе состоялась прямая линия с министром образования Республики Башкортостан Г.Р. Шафиковой. Специалисты отделов образования районов и городов республики — Караидельского, Уфимского, Учалинского, а также Салавата, Стерлитамака, Октябрьского района г. Уфы — в режиме онлайн смогли обсудить проблемы, которые есть в системе образования региона.

Были подняты вопросы финансирования дополнительного образования, отдельно — урока физкультуры, грантовой поддержки, материально-технического обеспечения дошкольных учреждений, сохранения функционала медсестер детсадов при переводе их в ведомство Минздрава, строительства новых школ, развития электронного образования. Не обошлось без обсуждения темы проведения в текущем году ЕГЭ. Работников образования интересовала возможность перехода школы на пятидневный режим обучения.

«В последнее время приходится часто проводить подобные прямые линии, поскольку вопросы образования сегодня находятся на острие обсуждения нашей общественности. Очень активны родители и учителя. Они в основном задают вопросы, казалось бы, государственного масштаба, но решаемые преимущественно с помощью системы исполнительной власти», — сказала министр образования.

Г.Р. Шафикова отметила положительные тенденции взаимодействия педагогов и родителей.

«Педагоги хотят идти навстречу родителям в вопросах пятидневного обучения, строительства новых школ, материально-технического обеспечения. Но, самое главное, им необходимо понять, что многие проблемные моменты относятся к полномочиям муниципалитетов», — сказала министр образования.

Г.Р. Шафикова добавила, что «до 2016 года шло строительство только детсадов, возведения школ в программном продукте не было. На сегодняшний день у нас появилась целевая федеральная программа строительства новых школ с 2016 по 2025 годы, поэтому каждый район или город хочет получить новый объект».

С.К. Гайсин.

