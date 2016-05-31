Краткий обзор журнала №5 – 2016 год Майский номер научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») открывается выступлением министра образования Республики Башкортостан Г.Р. Шафиковой «Профессиональный стандарт директора школы: от практической деятельности к нормативному акту», который был озвучен на I Республиканском форуме «Образование будущего». Автор отмечает, что «сегодня, в ситуации модернизации образования, обновления законодательства, внедрения новых финансово-экономических механизмов управления, профессионализм управленческого корпуса системы образования приобретает особое значение. Для решения поднятой проблемы необходимы не единичные разрозненные мероприятия отдельных структур и организаций, а построение системной работы по формированию кадрового резерва образовательных организаций на уровне региона», и рассказывает о целях формирования и организации управленческого резерва, о проекте профессионального стандарта руководителя образовательной организации.

Раздел «Башкирский язык и литература» открывается статьей заведующей кафедрой башкирской литературы и культуры БГПУ им. М. Акмуллы, доцента Г.Г. Галиной и учителя Республиканского лицея-интерната Г.Г. Нургалиной (Дуванский район), посвященной 75-летию педагога и поэта Р. Нигматуллина. Учитель школы с. Старосубхангулово Бурзянского района Г.М. Мунасипова делится опытом проведения нестандартного урока башкирской литературы. Под рубрикой «Башкирский язык как государственный» на страницах журнала помещается разработка урока башкирского языка и литературы, подготовленная учителем башкирской гимназии с. Мраково Кугарчинского района М.У. Каразбаевой.

В разделе «Начальная школа» помещается публикация «Умственно одаренные дети младшего школьного возраста» учителя СОШ №12 г. Стерлитамака А.З. Казакбаевой. Автор отмечает, что «человек не рождается способным в той или иной деятельности, его способности формируются, развиваются в правильно организованной соответствующей деятельности, в течение жизни. То есть способность – прижизненное, а не врожденное образование; она тесно связана со знаниями, умениями и навыками», и знакомит читателей основными факторами одаренности, главными проблемами в обучении одаренных детей. В разделе также помещается продолжение публикации «Практические инструменты формирования и развития универсальных учебных действий» заведующего кафедрой теории и методики начального образования ИРО РБ С.С. Пичугина. Кроме этих материалов в разделе большое внимание уделяется обмену опытом. Так, учитель СОШ с. Кужбахты Илишевского района И.Б. Вайсеева делится, как нужно определить части речи во II классе; учитель СОШ №26 г. Уфы О.В. Сметанина – творческой организацией урока по изобразительному искусству; учитель СОШ №4 г. Баймака Г.Г. Баязитова – проведением выпускного утренника учащихся начальной школы.

В разделе «Дошкольное воспитание» публикуется конспект занятия по художественному труду в младшей группе «Волшебная картина», подготовленный воспитателем ДОУ №15 г. Янаула Т.А. Смольниковой.

Раздел «Русский язык и литература» открывается читательской конференцией по повести Ч. Айтматова «Первый учитель» учителя школы с. Чесноковка Л.С. Фархутдиновой и учителя школы с. Дмитриевка Уфимского района А.Р. Ахметовой. Доцент БГПУ им. М. Акмуллы М.С. Давлетшина в своей публикации рассказывает о функциях русского языка как языка межнационального общения.

В разделе «Национальные языки и литературы» публикуются разработки уроков, статьи на татарском, чувашском и удмуртском языках.

В разделе «Иностранный язык в школе» помещена разработка урока на тему «Моя любимая еда» на немецком языке учителя гимназии №3 г. Уфы Ф.Б. Хисматуллиной.

Раздел «Краеведение» открывается статьей «Четверть века с башкирским кино» под рубрикой «2016 год – Год российского кино», подготовленной киноведом, кинорежиссером, кинопедагогом, членом Союза кинематографистов Российской Федерации В.Г. Жереховым. Автор рассказывает о создании и развитии башкирского кино, о деятельности башкирских кинорежиссеров. В разделе также помещается продолжение исследовательской работы «Туристический маршрут по озерам и природным достопримечательностям родного края» учащегося VII класса СОШ д. Салаватово Абзелиловского района И. Хамматова (руководитель – учитель географии Р.С. Хафизова). Учитель истории школы с. Старомусино Кармаскалинского района Ф.Ф. Юнусова в своей статье «Воинская слава башкирского народа» рассказывает о воспитании у учащихся патриотизма и гражданственности на примере воинов 112-й (16 гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии под командованием генерала-майора М.М. Шаймуратова.

Раздел «Естественные и точные науки» открывается публикацией «Облачные технологии как современный ресурс организации образовательного процесса» заместителя директора по ИКТ и НМР средней школы с. Бурибай Хайбуллинского района И.В. Григорьевой. Автор делится опытом создания электронной развивающей среды в школе. Учитель высшей категории Республиканского экономического лицея-интерната, кандидат физико-математических наук Р.Р. Исаев рассказывает о темных силах нашей Вселенной.

В разделе «Профессиональное образование» публикуется статья заведующего кафедрой педагогики и психологии Башкирского государственного медицинского университета А.Ф. Амирова и старшего преподавателя кафедры технологии и общетехнических дисциплин Стерлитамакского филиала БГУ С.Н. Девяткиной на тему «Опытно-экспериментальная работа по формированию профессиональной компетентности будущих учителей».

Раздел «Воспитание и дополнительное образование» открывается публикацией «В каком смысле можно вести речь о детском праве?» заведующего кафедрой теории государства и права и международных отношений Академии ВЭГУ, профессора кафедры конституционного права Уфимского юридического института МВД РФ, доктора юридических наук, члена АН РБ В.К. Самигуллина. Автор отмечает, что «ребенок не взрослый. Поэтому его правосубъективность, особенно в части дееспособности, деликтоспособности, сильно отличается от правосубъективности взрослого человека» и рассказывает о защите детского права. Начальник Управления по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва РБ, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры РБ Р.Р. Каримов рассказывает о внедрении и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в систему образования республики.

Под рубрикой «Управление образованием» на страницах журнала помещена статья «Одаренные дети – проблемные дети?» социального педагога Красноусольской башкирской гимназии Гафурийского района Д.З. Насыровой. Автор рассказывает, как нужно работать с одаренными детьми в школе и как их воспитать в семье.

Таким образом, в майском номере научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») для наших читателей подготовлены как теоретические, так и практические материалы, рекомендации, советы; научные, познавательные, содержательные публикации. Надеемся, что они будут настольными помощниками в их профессиональной деятельности.

Подготовила А.С. Ракаева.