В Министерстве образования РБ 26 мая 2016 года состоялось очередное заседание коллегии Министерства образования Республики Башкортостан, на котором был обсужден вопрос «Состояние безопасности образовательных организаций Республики Башкортостан и их подготовке к новому 2016/ 2017 учебному году».

Первым был рассмотрен вопрос «О состоянии безопасности образовательных организаций, о средствах, направленных на укрепление пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования в 2015 году и финансовой потребность в 2016 году». Докладывал начальник отдела мобилизационной подготовки МО РБ А.С. Мунасипов. С информацией о противопожарном состоянии образовательных организаций Республики Башкортостан выступил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Э.М. Идрисов.

Далее был рассмотрен вопрос «О состоянии материально-технической базы и санитарно-эпидемиологического обеспечения образовательных организаций». Докладывал начальник отдела капитального ремонта, развития материально-технической базы и охраны труда МО РБ И.Р. Чанышев. С информацией о состоянии материально-технической базы и санитарно-эпидемиологического обеспечения образовательных организаций Республики Башкортостан выступила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан Р.А. Ахметшина.

Последним рассматривался вопрос «Об обеспечении информационной безопасности в образовательных организациях». Докладывала заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы МО РБ О.Ш. Яшина. С информацией об обеспечении информационной безопасности в образовательных организациях Республики Башкортостан выступил заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – начальник подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Башкортостан Р.Р. Кахтиранов.

По обсужденным вопросам выступили заместители глав администраций по социальным вопросам: Давлекановского района – С.В. Курмаев, Дуванского района – А.Р. Кинзябулатов, Иглинского района – А.Ф. Валиахметов, Федоровского района – Э.Н. Салишев.

Коллегия по рассмотренным вопросам приняла соответствующие решения.

Заседание коллегии вела министр образования Республики Башкортостан Г.Р. Шафикова.

С. К. Гайсин.