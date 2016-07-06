Творческая встреча в Мелеузовском районе
Творческая встреча в Мелеузовском районеДень 9 июня был радостным для нашей средней общеобразовательной школы №8 г.Мелеуз, мы встречали педагогов, воспитателей города и представителей республиканских газет и журналов.
На мероприятии присутствовали почетные гости: С.Г. Каримов – директор-главный редактор журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» (Учитель Башкортостана), Почётный работник общего образования РФ, заслуженный работник печати и массовой информации РБ; Ф.Б. Саньяров – доцент кафедры башкирского и других родных языков и литератур Института развития образования Республики Башкортостан, кандидат филологических наук, победитель республиканского конкурса«Лучший учитель Башкортостана» и «Учитель года России»; А.Г. Утябаев – поэт - прозаик, писатель, журналист, заместитель главного редактора журнала “Агидель”, а также наши земляки, члены Союза писателей РФ и РБ - Марьям Кусмаева и Тимер Ниатшин.
С.Г. Каримов в своем выступлении призвал к сотрудничеству с журналом «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»): публиковать свои работы, статьи, разработки уроков, так как в своей постоянной деятельности он активно использует инновации, ориентированные на совершенствование качества образования, развитие духовно-нравственного потенциала обучающихся, лучших традиций российской и национальных школ.
Акцентируя, что журнал «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») — единственное издание в России, где статьи публикуются на девяти языках, которые преподаются в школах республики. Журнал зарегистрирован на федеральном уровне. В последние годы значительно расширилась территория распространения издания, его выписывают в Челябинской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Тюменской областях, Пермском крае, Татарстане и других регионах Российской Федерации.
А.Г. Утябаев рассказал вкратце о состоянии башкирской литературы, поделился воспоминаниями, секретами творчества в жанрах поэзии, прозы, публицистики. Он отметил, что все ситуации и эпизоды в его произведениях взяты из жизни. Провел опрос среди зрителей по произведениям башкирских писателей. Зал оживленно отвечал на вопросы. В качестве призов вручил участникам журнал «Агидель».
Ф.Б. Саньяров рассказал о работе Института развития образования РБ, являясь членом исполкома Всемирного Курултая башкир, вел беседу о республиканских СМИ, отметил в своем выступлении: «... Башкирский язык нужно преподнести через культуру, через песни, через историю, и только тогда дети с любовью будут относиться к нему» Также призвал активно отстаивать права разных народов республики в удовлетворении их национально-культурных потребностей, касающихся в том же обучении родному языку, развитии национальной культуры. А в этом, на его взгляд, должен быть весомым вклад творческой интеллигенции РБ в сохранение и развитие башкирского языка.
Из уст писателей прозвучали стихи на русском и башкирском языках.
В присутствии гостей поздравили юбиляра Тимера Ниатшина с 70-летием. Стихи «Нет в мире краше женской красоты», «Взлеты и падения души» преподнесены поэтом и с гордостью, и с грустью, и с любовью. Его лирика пронизана оригинальной формой, афоризмом, юмором, философией.
Марьям Кусмаева – поэтесса, носитель красоты, духа и таланта мелеузовской земли, певец Нугуша, лауреат премий им. Б. Рафикова и Ф. Комиссарова заворожила зал, увлекая своими стихами о любви, о судьбе, жизни.
Заключением мероприятия стало посещение школьного музея боевой славы в сопровождении директора С.Ф. Комиссарова, который поблагодарил уважаемых гостей за то, что они нашли время и разделили этот радостный момент встречи.
Незаметно пролетело время. В заключение писатели подарили книги школьной библиотеке. Эта встреча надолго останется в нашей памяти.
Г.Р. ХИСМАТУЛЛИНА,
учитель башкирского языка и литературы
СОШ №8 г. Мелеуз
Последнее обновление (06.07.16 11:05)