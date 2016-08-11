Краткий обзор журнала

№8 – 2016 год

Августовский номер (№8) научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») открывается статьями под рубрикой «Августовский педсовет. Из опыта работы образовательных организаций городского округа город Уфа», в рамках которых на страницах журнала опубликованы статьи главы Администрации городского округа И.И. Ялалова «Основные приоритеты стратегического развития столицы Республики Башкортостан»;

заместителя главы Администрации городского округа, почетного работника общего образования РФ, заслуженного работника народного образования РБ, кандидата педагогических наук С.Б. Баязитова «Столичное образование: доступность и качество»; начальника управления образования Администрации городского округа, заслуженного учителя РБ Е.Р. Хаффазовой «Система работы с одаренными детьми»; начальника отдела образования Демского района И.Р. Усманова «Образовательный кластер как система реализации инновационных проектов»; директора школы №103 с углубленным изучением иностранных языков Г.Х. Аминовой и заместителя директора, отличника просвещения РФ Т.Б. Атнабаевой «Школы: партнеры будущего»; начальника управления по гуманитарным вопросам и образованию Калининского района, почетного работника общего образования РФ Л.В. Бочкаревой «От школьного проекта к научному открытию: развитие научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся»; директора школы №112, заслуженного учителя РБ Н.Ю. Перфиловой и учителя русского языка, отличника образования РБ С.И. Попкова «Роль исследовательской деятельности в воспитании гражданина России»; начальника управления по гуманитарным вопросам и образованию Кировского района, почетного работника общего образования РФ, заслуженного работника образования РБ Л.Г. Пономаревой «Развитие творческого потенциала одаренных детей»; директора лицея №153 Э.Г. Минюк «Система работы с одаренными детьми в профильном лицее»; начальника отдела образования Ленинского района, почетного работника общего образования РФ, заслуженного работника образования РБ В.А. Гафаровой «Современный инновационный образовательный процесс: проблемы качества и пути их решения»; директора Центра детского творчества «Исток» Л.Г. Уелдановой «Возможности дополнительного образования в сфере социализации и воспитания детей»; начальника отдела образования Октябрьского района А.М. Одинцовой «Информационно-образовательная среда как условие достижения нового качества образования»; заведующей детским садом №157 Г.С. Шамсиевой «Электронный информационный стенд как средство развития конструктивных взаимоотношений с семьей»; директора школы №159, отличника образования РБ Н.А. Иванцовой «Мы – школа нового поколения!»; начальника управления по гуманитарным вопросам и образованию Орджоникидзевского района, отличника образования РБ Ю.В. Мустафиной «Формирование гражданственности в процессе патриотического воспитания подрастающего поколения»; директора школы №76, отличника образования РБ М.А. Алифановой и заместителя директора М.Н. Мазневой «Школа социального партнерства и гражданского становления личности»; начальника отдела образования управления по гуманитарным вопросам и образованию Советского района, почетного работника общего образования РФ И.А. Зулькарнаева «Совершенствование системы образования путем создания центров образования»; заместителя директора школы №27 с углубленным изучением отдельных предметов А.Ю. Кононенко «Взаимодействие школы с вузами».

Раздел «Башкирский язык и литература» открывается разработкой урока учителя лицея №136 им. М. Искужина г. Уфы, почетного работника общего образования РФ М.А. Газизуллиной, где автор делится опытом закрепления видов словосочетаний на уроках башкирского языка в VII классе. Под рубрикой «Уроки мастерства» на страницах журнала помещается статья «Роль и значение наглядных пособий в обучении башкирскому языку» учителя лицея №94 г. Уфы, лауреата Межрегионального конкурса «Учитель башкирского языка и литературы – 2016» А.Д. Салаватовой.

В разделе «Начальная школа» публикуется статья доцента Института развития образования РБ Ф.Ш. Сынбулатовой. Автор знакомит читателей, как нужно делать подробный анализ уроков в начальной школе.

В разделе «Дошкольное воспитание» помещается публикация профессора кафедры дошкольного и предшкольного образования ИРО РБ Р.Х. Гасановой «Мониторинг готовности дошкольных организаций Республики Башкортостан к внедрению ФГОС». Автор рассказывает об апробации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях республики.

В разделе «Русский язык и литература» публикуется статья профессора Санкт-Петербургского государственного университета О.Б. Сокуровой «О единстве русской литературы» (От Илариона Киевского до Валентина Распутина).

В разделе «Национальные языки и литературы» публикуются статьи на татарском, удмуртском и марийском языках.

В разделе «Краеведение» помещается публикация главного редактора журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы», почетного работника общего образования РФ, заслуженного работника печати и массовой информации РБ С.Г. Каримова, где автор знакомит читателей некоторыми происхождениями топонимикой г. Уфы и его окрестностей территории.

В разделе «Естественные и точные науки» публикуется итог регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, подготовленный доктором физико-математических наук, профессором кафедры теоретической физики БГУ Е.Г. Екомасовым и кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником ИФМК УНЦ РАН В.Н. Назаровым.

В разделе «Профессиональное образование» помещается публикация первого проректора Восточной экономико-юридической гуманитарной академии, научного руководителя Института современных технологий образования Академии ВЭГУ, эксперта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ, кандидата педагогических наук Р.Ф. Габидуллина «Решение проблем качества образования в новом уровне подготовки педагогов». Автор отмечает, что «образование будущего построено «на плечах» педагогов, обладающих новыми личностными качествами и профессиональными навыками. Очевидно, что основной акцент надо сделать именно на подготовке «учителей будущего», и рассказывает о мерах, которых нужно предпринять в этом направлении.

Таким образом, августовский номер научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкоростана») обогащен как теоретическими, так и практическими статьями, материалами, рекомендациями научных деятелей, ученых, руководителей образовательных организаций, методистов, опытных учителей. Надеемся, что они будут неоспоримыми помощниками для наших читателей в их педагогической деятельности.

Подготовила А.С. Ракаева.