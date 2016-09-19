Родительское собрание

Не услуга, а служение

Ставшее традиционным Общероссийское родительское собрание прошло накануне нового учебного года в формате видеоконференции с прямыми включения­ми из 10 российских регионов.

Вопросы министру образования и науки РФ Ольге Васильевой задавали родители из Астраханской, Иркутской, Рязанской, Свердловской областей, Республики Карелия, Якутии, Татарстана, Северной Осетии, Санкт-Петербурга и Севастополя. Благодаря онлайн-трансляции на сайте Минобрнауки России следить за событием можно было из любого уголка страны.

Участники собрания обсудили с министром более двух десятков злободневных вопросов, связанных с развитием школьной ступени образования, в частности, изменение школьной программы, летний отдых и трудовое воспитание детей, деятельность Российского движения школьников. На вопрос о самостоятельной закупке родителями рабочих тетрадей глава Минобрнауки заявила, что школы не могут требовать от родителей покупки рабочих тетрадей, если те включены в список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности: в таком случае должны быть предусмотрены и средства на закупку пособий. Комментируя вопрос безопасности детского отдыха и событий на Сямозере, Ольга Васильева сказала: «Сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось».

Говорили и о грядущих нововведениях. Так, со следующего года школьников ждет новая программа по технологии. «Будем возвращать трудовое воспитание постепенно, но сейчас никто не мешает дать детям свободу делать полезные дела», – уверена Ольга Юрьевна. Что касается ЕГЭ, то постепенно из всех заданий единого госэкзамена будет снята тестовая часть. По словам главы образовательного ведомства, в 2017 году тестовые задания исключат из единого госэкзамена по физике, химии и биологии.

Завершая встречу, Ольга Васильева заявила: «Нам нужно изменить отношение общества к учительскому труду. Это не услуга, это служение».

С. КОСЫГИН.

«Учительская газета».