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Республиканская выставка «Юннат – 2016»





С 14 по 16 сентября в г. Уфе на базе Дворца молодежи проведена Республиканская выставка «Юннат – 2016». Целью организации Выставки является развитие интереса у детей к сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в практической деятельности. Сельскохозяйственную продукцию, выращенную на учебно-опытных участках образовательных организаций, результаты опытнической и исследовательской работы, изделия из природного материала, цветочные композиции, консервированную продукцию на Выставку представили обучающиеся образовательных организаций 38 муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.

Защита конкурсных работ и представление экспозиций Выставки проводилась по номинациям: «Полеводство», «Овощеводство», «Плодоводство», «Цветоводство», «Лекарственные растения», «Пчеловодство», «Ландшафтный дизайн и архитектура», «Личное подсобное или фермерское хозяйство» («Трудовые объединения»), «Малая Тимирязевка».

Победителями и призерами Республиканской выставки «Юннат – 2016» стали:

Номинация «Полеводство»

1 место – МР Хайбуллинский район;

2 место – МР Илишевский район;

3 место – МР Ишимбайский район; МР Нуримановский район.

Номинация «Овощеводство»

1 место – МР Илишевский район;

2 место – МР Аургазинский район; МР Белокатайский район;

3 место – МР Альшеевский район; ГО г. Нефтекамск

Номинация «Плодоводство»

1 место – МР Хайбуллинский район;

2 место – МР Чекмагушевский район;

3 место – МР Уфимский район; МР Кушнаренковский район.

Номинация «Пчеловодство»

1 место – МР Альшеевский район;

2 место – МР Кушнаренковский район;

3 место – МР Аургазинский район; МР Чекмагушевский район.

Номинация «Цветоводство»

1 место – МР Илишевский район;

2 место – МР Аургазинский район; МР Чекмагушевский район;

3 место – МР Кигинский район; МР Кушнаренковский район.

Номинация «Ландшафтный дизайн и архитектура»

1 место – МР Илишевский район;

2 место – МР Кигинский район; МР Зианчуринский район;

3 место – МР Дюртюлинский район; Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна.

Номинация «Лекарственные растения»

1 место – МР Бирский район;

2 место – ГО г. Стерлитамак; МР Чекмагушевский район;

3 место – МР Бижбулякский район; МР Балтачевский район.

Номинация «Лекарственные растения»

1 место –МР Бирский район;

2 место – МР Дюртюлинский район;

3 место – МР Ишимбайский район; МР Кушнаренковский район.

Номинация «Трудовые объединения»

1 место – МР Альшеевский район;

2 место – МР Хайбуллинский район;

3 место – МР Благовещенский район; МР Стерлибашевский район.

Номинация «Малая Тимирязевка»

1 место – МР Куюргазинский район;

2 место – МР Чекмагушевский район;

3 место – МР Благовещенский район.

Победителям и призерам Выставки предстоит защищать честь республики на Всероссийской выставке «Юнна – 2016», которая состоится с 4 по 8 октября 2016 года на базе Выставки достижений народного хозяйства в г. Москве.

С.Г. ГАЙСИН.