Республиканская выставка «Юннат – 2016»
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Республиканская выставка «Юннат – 2016»
С 14 по 16 сентября в г. Уфе на базе Дворца молодежи проведена Республиканская выставка «Юннат – 2016». Целью организации Выставки является развитие интереса у детей к сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в практической деятельности. Сельскохозяйственную продукцию, выращенную на учебно-опытных участках образовательных организаций, результаты опытнической и исследовательской работы, изделия из природного материала, цветочные композиции, консервированную продукцию на Выставку представили обучающиеся образовательных организаций 38 муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.
Защита конкурсных работ и представление экспозиций Выставки проводилась по номинациям: «Полеводство», «Овощеводство», «Плодоводство», «Цветоводство», «Лекарственные растения», «Пчеловодство», «Ландшафтный дизайн и архитектура», «Личное подсобное или фермерское хозяйство» («Трудовые объединения»), «Малая Тимирязевка».
Победителями и призерами Республиканской выставки «Юннат – 2016» стали:
Номинация «Полеводство»
1 место – МР Хайбуллинский район;
2 место – МР Илишевский район;
3 место – МР Ишимбайский район; МР Нуримановский район.
Номинация «Овощеводство»
1 место – МР Илишевский район;
2 место – МР Аургазинский район; МР Белокатайский район;
3 место – МР Альшеевский район; ГО г. Нефтекамск
Номинация «Плодоводство»
1 место – МР Хайбуллинский район;
2 место – МР Чекмагушевский район;
3 место – МР Уфимский район; МР Кушнаренковский район.
Номинация «Пчеловодство»
1 место – МР Альшеевский район;
2 место – МР Кушнаренковский район;
3 место – МР Аургазинский район; МР Чекмагушевский район.
Номинация «Цветоводство»
1 место – МР Илишевский район;
2 место – МР Аургазинский район; МР Чекмагушевский район;
3 место – МР Кигинский район; МР Кушнаренковский район.
Номинация «Ландшафтный дизайн и архитектура»
1 место – МР Илишевский район;
2 место – МР Кигинский район; МР Зианчуринский район;
3 место – МР Дюртюлинский район; Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна.
Номинация «Лекарственные растения»
1 место – МР Бирский район;
2 место – ГО г. Стерлитамак; МР Чекмагушевский район;
3 место – МР Бижбулякский район; МР Балтачевский район.
Номинация «Лекарственные растения»
1 место –МР Бирский район;
2 место – МР Дюртюлинский район;
3 место – МР Ишимбайский район; МР Кушнаренковский район.
Номинация «Трудовые объединения»
1 место – МР Альшеевский район;
2 место – МР Хайбуллинский район;
3 место – МР Благовещенский район; МР Стерлибашевский район.
Номинация «Малая Тимирязевка»
1 место – МР Куюргазинский район;
2 место – МР Чекмагушевский район;
3 место – МР Благовещенский район.
Победителям и призерам Выставки предстоит защищать честь республики на Всероссийской выставке «Юнна – 2016», которая состоится с 4 по 8 октября 2016 года на базе Выставки достижений народного хозяйства в г. Москве.
С.Г. ГАЙСИН.
Последнее обновление (20.09.16 12:17)