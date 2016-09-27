Краткий обзор журнала

«Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»)

№9 – 2016 год

Сентябрьский номер научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») открывается передовицей «Система образования – ядро социализации личности», в рамках которой на страницах журнала опубликованы выступления Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова и министра образования РБ Г.Р. Шафиковой.

В разделе «Башкирский язык и литература» помещается публикация доктора филологических наук, профессора, члена-корреспондента Академии наук РБ, академика Международной тюркской академии Г.С. Кунафина, посвященная 175-летию поэта-просветителя М. Уметбаева. Доцент БГУ З.Г. Мурзагулова в своей статье раскрывает воспитательное значение произведений Ю. Баласагуни. Сотрудник исполкома Всемирного курултая башкир Р.А. Кузбекова рассказывает о роли народной педагогики в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Под рубрикой «Башкирский язык как государственный» на страницах журнала публикуется разработка урока по башкирскому языку и литературе учителя СОШ №16 г. Ишимбай А.А. Халисовой. Учитель СОШ №85 г. Уфы З.З. Исергакова делится опытом по применению электронных средств обучения в развитии у обучающихся мотивации.

Раздел «Начальная школа» открывается статьей «Развитие мотивированной активности учащихся» учителя школы №9 г. Уфы Т.Н. Ибраевой. Учитель школы с. Зубово Уфимского района И.А. Кубасова делится опытом по изучению письменных приемов сложения для случаев с одним переходом через разряд. Также в разделе помещается окончание статьи учителя СОШ №12 г. Стерлитамак А.З. Казакбаевой «Умственно одаренные дети младшего школьного возраста». Автор предлагает читателям тесты на развитие у детей логического мышления.

В разделе «Дошкольное воспитание» публикуется окончание статьи «Роль логопункта при подготовке детей к школе» учителя-логопеда ЦРР – детский сад с. Рощинский Стерлитамакского района Р.Ш. Ахметшиной.

В разделе «Русский язык и литература» помещается окончание статьи «О единстве русской литературы» профессора Санкт-Петербургского государственного университета О.Б. Сокуровой.

В разделе «Национальные языки и литературы» публикуются статьи на татарском, удмуртском и марийском языках.

В разделе «Иностранный язык в школе» помещена статья «Что вы знаете о кино и театре?» учителя гимназии №2 г. Октябрьского А.Г. Саитгалиевой на английском языке.

Раздел «Краеведение» открывается публикацией «Актуальные проблемы диалектологии языков народов России» под рубрикой «XVI Всероссийская научная конференция». Ученый-фольклорист, доктор филологических наук, лауреат государственной премии им. С. Юлаева Ф.А. Надршина в своей статье «Башкирская фольклористика: современное состояние, перспективы» рассказывает об истории развития башкирского фольклора, о его состоянии в настоящее время. Кандидат исторических наук К.Г. Асфандиярова рассказывает читателям журнала о подготовке кадров средней и высшей квалификации в Башкортостане в годы Великой Отечественной войны. Она приводит такие интересные факты: «Преодолевая трудности военных лет, коллективы вузов и техникумов страны сумели к 1945 г. повысить общую успеваемость студентов и обеспечить выпуск хорошо подготовленных и идейно закаленных специалистов. За годы войны всего было подготовлено 842 тыс. специалистов, из них высшие учебные заведения подготовили для страны – 302 тыс., а средние специальные учебные заведения – 539, 8 тыс., в том числе по Башкортостану – 7, 5 тыс., из которых высшей квалификации – 2, 4 тыс. человек».

В разделе «Естественные и точные науки» помещено окончание регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, которого подготовили доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической физики БГУ Е.Н. Екомасов и кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИФМК УНЦ РАН В.Н. Назаров.

В разделе «Профессиональное образование» публикуется статья «Вопросы организации творческой деятельности учащихся» профессора Уфимского государственного авиационного технического университета, доктора педагогических наук, почетного работника высшего образования РФ Ф.В. Шарипова. Автор рассказывает о методах развития творческого потенциала личности.

Раздел «Воспитание и дополнительное образование» открывается статьей директора Книжной палаты Республики Башкортостан, лауреата премии им. Ш. Худайбердина А.Ш. Ярмуллина, посвященная 125-летию легендарного командира М. Муртазина. Под рубрикой «Наш современник» помещается публикация о деятельности педагога, поэта, общественного деятеля К.Д. Муртазина, подготовленная членом Союза писателей РФ и РБ М. Иксановым. Также в разделе помещается сценарий театрализованного представления, подготовленный учителем школы с. Старомухаметово Кигинского района С.С. Яруллиной.

Под рубрикой «Управление образованием» на страницах журнала публикуется статья «Методические рекомендации по оцениванию результатов учебной деятельности учащихся по учебному курсу ОДНК» заведующего кафедрой истории и обществознания ИРО РБ, доктора исторических наук, профессора М.А. Бикмеева.

Таким образом, в сентябрьском номере научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») для наших читателей подготовлены статьи, публикации как теоретической, так и практической направленности. Надеемся, что они найдут достойное место в методической копилке наших читателей и будут прекрасным подспорьем в их педагогической деятельности.

Подготовила А.С. Ракаева.