Новости 20.10.16

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Лучшие школы России

Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки Российской Федерации подготовил четвертый ежегодный рейтинг 500 лучших школ России. В списке представлены школы, продемонстрировавшие высокие образовательные результаты в 2015/2016 учебном году.

«Лучшие школы России» – это ежегодный перечень лучших образовательных организаций России, который составляется с 2013 года. До 2014 года включительно для формирования рейтингов использовался только результаты Единого государственного экзамена . Начиная с 2015 года, оценка вклада общеобразовательной организации в качественное образование определяется по результатам ОГЭ. Среди других критериев рейтинга – участие школьников в олимпиадах и результаты всероссийских проверочных работ.

Рейтинг 2016 года номинация «Лидеры в образовании» (Топ – 500) среди городских школ Республика Башкортостан представлена 12 общеобразовательными организациями (в 2013 г. – 8, 2014 г. – 12, в 2015 г. – 10): Гимназия №39, Гимназия №93, Лицей №153, Гимназия № 91, Гимназия №64 г. Уфы, Гимназия №1 и «Башкирский лицей-интернат №3» г. Стерлитамак, Гимназии №2 и № 3 г. Октябрьский, Лицей №1 и Гимназия №1 г. Нефтекамск, Лицей №1 г. Салават.

Отметим, что в числе лидеров четвертый год подряд четыре школы: Гимназия №39, гимназия № 93, Лицей №153, г.Уфы, Гимназия №1 г.Стерлитамак.

Подведены итоги республиканского конкурса «Вместе Ярче!»

В период с 15 сентября по 5 октября на базе Республиканского детского эколого-биологического центра состоялся республиканский конкурс «Вместе Ярче!»

Республиканский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся проведен Министерством образования Республики Башкортостан, Республиканским детским эколого-биологическим центром как региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче!» - совместного проекта Министерства энергетики Российской Федерации, Программы развития ООН, Глобального экологического фонда «Преобразование рынка для продвижения энергоэффективного освещения». Конкурс проводился c целью привлечения внимания обучающихся к проблеме энергосбережения и рациональному использованию природных ресурсов.

На муниципальном этапе Конкурса приняло участие 386 работ, из которых на республиканский этап отобрано 102 работы обучающихся образовательных организаций муниципальных районов Абзелиловский, Альшеевский, Белорецкий, Благовещенский, Дюртюлинский, Ишимбайский, Кармаскалинский, Краснокамский, Куюргазинский, Мечетлинский, Миякинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Чекмагушевский районы, городских округов г. Нефтекамск, Стерлитамак, Уфа.

Победителями и призерами Конкурса стали:

В номинации «Рисунок» I–IV классы:

обучающиеся образовательных организаций Краснокамского, Ишимбайского, Стерлибашевского, Стерлитамакского, Чекмагушевского районов.

В номинации «Плакат» V–VIII классы:

обучающиеся образовательных организаций Дюртюлинского, Мечетлинского районов, г. Стерлитамак, г. Уфа.

Номинация «Плакат» IX–XII классы:

обучающиеся образовательных организаций Дюртюлинского района, г. Уфа.

Номинация «Сочинение»:

обучающиеся образовательных организаций Альшеевского, Краснокамского, Чекмагушевского районов, г. Уфа.

Работы победителей Конкурса направлены для участия во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче!» в г. Москву.

Республиканский семинар для школьников по компетенциям «JuniorSkills»

4–5 октября Министерством образования Республики Башкортостан, Республиканским детским образовательным технопарком и Республиканским ресурсным центром системы образования ИРО РБ проведен обучающий семинар для школьников по компетенциям «JuniorSkills».

Семинар проводился по компетенциям:

– электроника;

– инженерный дизайн CAD;

– электромонтажные работы;

– мобильная робототехника.

128 обучающихся, в возрасте 10–17 лет в рамках Семинара имели возможность попробовать себя в разных профессиях будущего, обучаясь у специалистов, а также углубленно освоить и получить навыки выбранной компетенции.

В состав лекторов и жюри вошли преподаватели и научные сотрудники высших учебных заведений и педагоги дополнительного образования.

Теоретические и практические занятия по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Электроника» проведены преподавателями «Уфимского государственного авиационного технического университета».

Обучение по компетенции «Электромонтажные работы» состоялись в Башкирском колледже сварочно-монтажного и промышленного производства. Занятия по компетенции «Мобильная робототехника» проводилась преподавателями БГПУ им. М. Акмуллы кафедры ПФиН.

Все участники семинара с большим увлечением выполнили практические задания и применили свои знания.

Республиканский обучающий семинар был проведен на хорошем методическом и организационном уровне. Активное участие в семинаре приняли обучающиеся учреждений дополнительного образования детей городов и районов Республики Башкортостан.

С.Г. Хакимов.