Всероссийская конференция

«Нугуман Мусин: межкультурный диалог

на Евразийском пространстве»

В Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы 7 октября 2016 года состоялась Всероссийская конференция «Нугуман Мусин: межкультурный диалог на Евразийском пространстве», посвященная 85-летию народного писателя Республики Башкортостан.

Нугуман Сулейманович Мусин – один из ведущих прозаиков современной башкирской литературы, заслуженный работник культуры Башкортостана. Произведения писателя отличаются динамизмом, глубоким драматизмом сюжета. Главная привязанность писателя – башкирский лес, которой посвящена серия романов таких как «Вечный лес», «Белый олень на Синь-горе» и его продолжение «Выходи в путь на заре».

На конференции присутствовали преподаватели, студенты Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы и гости. Со знаменательным событием в жизни писателя поздравили ректор БГПУ им. М. Акмуллы Р.М. Асадуллин, Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Э.Р. Аиткулова, заместитель министра образования РБ В.Ф. Валеева, заместитель главы администрации ГО г. Уфа С.Б. Баязитов, декан факультета башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы Л.Х. Самситова и другие.

На пленарном заседании с докладом выступили: доктор филологических наук, профессор БГПУ им. М. Акмуллы А.М. Сулейманов по теме «Постановка проблемы хозяина земли в творчестве Н. Мусина»; доктор филологических наук, профессор БГУ Г.Н. Гареева по теме «Проблемы современности в произведениях Н. Мусина»; доктор исторических наук Н.У. Шаяхметов (Казахстан) по теме «Межкультурный диалог как фактор укрепления гражданской идентичности»; доктор филологических наук Р.Ф. Исламов (Татарстан) по теме «Некоторые вопросы изучения наследия прошлого»; учитель башкирского языка и литературы Башкирской гимназии-интерната №2 им. А. Валиди г. Ишимбай, победитель Межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы – 2016» Ф.Т. Амирханова по теме «Изучение произведений Н. Мусина в национальной школе».

С.Г. Хакимов.