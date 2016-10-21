Новости 21.10.16

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В Уфу приедет министр образования и науки России Ольга Васильева

Нового главу федерального ведомства ждут 27 октября на открытии Всероссийского семинара-совещания по теме «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект с учетом этнокультурных и национальных особенностей». Площадкой для проведения форума станет Конгресс-холл. Здесь пройдет пленарное заседание и работа секций с участием российских экспертов. В их числе заместитель президента Российской академии образования Виктор Басюк, ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, директор Центра образования «Царицыно» Ефим Рачевский, директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Анастасия Зырянова. В мероприятии примут участие представители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Иркутской области, Чеченской Республики, Забайкальского края.

28 октября экспертные площадки продолжат работу в общеобразовательных учреждениях города Уфы: в гимназиях №39 и №3, школах №45 и №159, инженерном лицее №83 имени М.С. Пинского при УГНТУ. Итоги подведут в Институте развития образования РБ.

Все подробности предстоящего мероприятия будут обсуждены на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» 26 октября, начало в 15 часов.

С.Г. Хакимов.