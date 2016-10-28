№11 – 2016 год

Краткий обзор журнала

«Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»)

№10 – 2016 год

Октябрьский номер научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») открывается научными, познавательными статьями раздела «Башкирский язык и литература». Кандидат филологических наук, профессор А.М. Азнабаев в своей статье рассказывает об исторических основах диалектизмов башкирского языка. Под рубрикой «Башкирский язык как государственный» помещена разработка урока по башкирскому языку и литературе учителя СОШ №1 г. Янаул, лауреата Межрегионального конкурса «Учитель башкирского языка и литературы – 2016» А.А. Фаршатовой по изучению творчества народного поэта Башкортостана М. Карима. Учитель гимназии №3 им. Дж. Киекбаева г. Стерлитамак З.Т. Шарафетдинова делится опытом по изучению творчества известного писателя, ученого и предлагает читателям разработку урока по изучению произведения «Кубаир про Урал».

В разделе «Начальная школа» под рубрикой «Мастер-класс» помещается публикация «Учебная самостоятельность школьников как средство повышения качества образования» учителя башкирской гимназии №102 г. Уфы Г.Р. Хисаевой. Учитель СОШ №24 г. Салават Т.И. Маркелова в своей статье знакомит читателей уроком введения нового знания по технологии деятельностного метода обучения. Учитель СОШ №1 г. Агидель Г.Т. Тимуршина делится опытом по изучению временных представлений в III классе. Учитель школы д. Нижняя Бикберды Зианчуринского района Х.К. Халитова предлагает читателям сценарий внеклассного мероприятия, посвященный теме нравственности, доброте.

В разделе «Дошкольное воспитание» помещена публикация «Сказкотерапия как метод речевого развития детей» учителя-логопеда ДОУ №17 г. Белебей Ф.М. Курлюк и учителя-дефектолога Г.Г. Кузнецовой. Авторы отмечают, что «при использовании элементов сказкотерапии выявляются творческие способности ребенка, развиваются коммуникативные способности для установления межличностных отношений, происходит снижение уровня агрессивности и тревожности» и знакомят читателей приемами сказкотерапии.

В разделе «Русский язык и литература» помещаются статьи «Преподавать язык – значит преподавать культуру» профессора кафедры русской литературы БГПУ им. М. Акмуллы, доктора педагогических наук, члена Союза писателей РФ и РБ А.М. Шуралева, доцента кафедры философии, социологии и политологии БГПУ им. М. Акмуллы Л.К. Муллагалиевой «Образец жизни подлинно гуманного человека», где авторы рассказывают о трудовой, научной деятельности профессора Л.Г. Саяховой.

В разделе «Национальные языки и литературы» публикуются статьи на татарском, удмуртском и марийском языках.

В разделе «Иностранный язык в школе» помещена публикация учителя башкирской гимназии №9 им. К. Арсланова Мелеузовского района Л.Р. Латыповой под названием «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку – говорение».

В разделе «Краеведение» помещается публикация «Галерея школьных музеев» учителя истории и культуры Башкортостана СОШ №127 г. Уфы, лауреата республиканского конкурса «Учитель года – 1995» А.Н. Алмаева.

В разделе «Естественные и точные науки» опубликованы статья «Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии», подготовленная доцентом БГУ, заместителем председателя жюри Г.Г. Гарифулиной и доцентом БГУ, членом жюри Р.Н. Насретдиновой. Авторы выделяют типичные ошибки школьников.

В разделе «Профессиональное образование» помещаются статьи под рубрикой «Лучшие образовательные организации России», посвященные 25-летию Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа: «Четверть века в ногу со временем» – автор заместитель директора по учебной работе, кандидат педагогических наук Е.С. Ванина; «Инновационное развитие многопрофильного колледжа как основа, обеспечивающая качество подготовки специалистов» – автор заместитель директора по учебно-методической работе и качеству М.Х. Цой; «Будущее колледжа – за смарт-образованием» – автор заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям Г.А. Хаертдинова; «Развитие воспитательной системы, функционирующей в инновационном режиме, как условие успешной социализации личности и формирования компетентного специалиста» – автор заместитель директора по воспитательной работе и маркетингу, кандидат социологических наук Е.З. Муратшин; «Профессиональная подготовка юристов» – автор И.М. Гумеров, тьютор специальности «Право и организация социального обеспечения» и «Право и судебное администрирование».

Раздел «Воспитание и дополнительное образование» открывается статьей директора Государственной Книжной палаты Республики Башкортостан А.Ш. Ярмуллина, посвященной 125-летию легендарного командира М. Муртазина. Воспитатель Учалинского детского дома, отличник образования РБ, почетный работник общего образования РФ А.М. Фаррахова в своей публикации рассказывает о трудовом, нравственном воспитании в детском доме. В публикации заведующего домом-музеем М. Гафури в селе Зилим-Каран Гафурийского района Р.З. Нажметдиновой рассказывается об увековечивании имени народного поэта Башкортостана М. Гафури, о деятельности дома-музея.

Таким образом, в октябрьском номере научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана» для наших читателей подготовлены научные, познавательные статьи, методические рекомендации ученых, методистов, опытных учителей и воспитателей. Уверены, что они найдут достойное место в педагогической копилке наших читателей.

Подготовила А.С. Ракаева.