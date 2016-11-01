Новости_01_11_2016

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27–28 октября 2016 года в Уфе прошел

Всероссийский семинар-совещание

27 октября в Конгресс-холле начал работу Всероссийский семинар-совещание «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект с учетом этнокультурных и национальных особенностей».

В пленарном заседании принял участие заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан С.Т. Сагитов. В приветственном слове вице-премьер отметил, что одним из важных аспектов государственной политики в стране и регионах, является образовательный процесс. При этом огромное внимание уделяется государственным стандартам, которые постепенно внедряются в практику. Он выразил надежду, что предстоящие дискуссии, презентации на базе учебных заведений, обмен опытом станут весомым вкладом в дальнейшую работу профессионального сообщества педагогов, чиновников, общественности.

С приветственным словом к участникам семинара в режиме видеосвязи обратилась первый заместитель Председателя Комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Федерального собрания РФ Л.С. Гумерова. Она пожелала экспертам успешной работы и подчеркнула, что основная задача, стоящая перед профессиональным сообществом – сделать так, чтобы система образования не просто давала молодому поколению набор знаний, а формировала полноценные, гармонично развитые личности.

Министр образования Республики Башкортостан Г.Р. Шафикова в своем выступлении рассказала о системе образования Республики Башкортостан, о реализуемых в регионе проектах (образовательном кластере, сетевом университете). Она отметила, что на своем опыте мы покажем, как в республике проходит обучение родного языка, поделимся опытом создания необходимых условий.

Во второй половине дня начали работу четыре площадки с участием российских экспертов.

28 октября работа Всероссийского семинар-совещания продолжалась на пяти экспертных площадках, в гимназии №3 и №39, школах №45 и №159 г.Уфы, Инженерном лицее №83 им. М. Пинского при УГНТУ, на которых были рассмотрены следующие вопросы: «Воспитание как неотъемлемая часть качественного образования в рамках требований ФГОС общего образования», «Реализация Концепции преподавания русского языка и литературы в мультикультурном контексте», «Второй иностранный язык в условиях мультикультурной образовательной среды современной школы», «Реализация Концепции развития математического образования в образовательных организациях Республики Башкортостан», «Предметная ассоциация как механизм повышения качества преподавания учебного предмета (на примере учебного предмета «Физика»)», «Современная образовательная среда как условие обеспечения доступности и качества образования».

Заместитель Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации А.Г. Благинин и министр образования Республики Башкортостан Г.Р. Шафикова подвели итоги Всероссийского семинар-совещания в Институте развития образования Республики Башкортостан.

С.Г. Хакимов.