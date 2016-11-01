Поздравляем!

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Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено Лизе Киямовне Агадуллиной

Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2016 года № 572 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» присвоено почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» Агадуллиной Лизе Киямовне - учителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №42» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Коллеги и выпускники знают Лизу Киямовну как требовательного педагога самой высокой квалификации, прекрасно владеющего новыми технологиями, умеющего привить любовь к предмету. Ученики Лизы Киямовны становятся победителями олимпиад и показывают высокие результаты на экзаменах.

Л.К. Агадуллина – учитель химии МАОУ «Лицей №42» с углубленным изучением отдельных предметов г. Уфы, имеет почетных званий: народный учитель РБ (2008), заслуженный учитель РФ (2004) и РБ (1996), почетный работник общего образования РФ (2004). После окончания Бирского педагогического института (1966) учитель Малоязовской средней школы Салаватского района. С 1968 года – заместитель директора Нижнекигинской средней школы, с 1970 года – заведующий методическим кабинетом Кигинского роно. С 1971 учитель средней школы №27 г. Уфы, с 1996 — средней школы №42 г. Уфы, дважды обладатель Соросовского гранта.

Уважаемая Лиза Киямовна!

Примите искренние поздравления с присвоением почетного звания «Народный учитель Российской Федерации».

Коллектив редакции научно-педагогического и методического журнала

«Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»)