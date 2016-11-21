Новости 21.11.16

Новости

Об итогах I Всероссийской олимпиады школьников и студентов

по государственным языкам республик Российской Федерации

под эгидой русского языка

2 – 4 ноября 2016 года в г. Москве состоялся финальный тур I Всероссийской олимпиады школьников и студентов по государственным языкам республик Российской Федерации под эгидой русского языка.

Цель олимпиады – сохранение и развитие государственных языков Российской Федерации и русского языка как государствообразующего языка РФ и как основы формирования общероссийской гражданской идентичности и объединения народов разных культур, традиций и религий при условии сохранения их этнонациональной идентичности.

В отборочном этапе олимпиады приняли участие более шести с половиной тысяч человек, из которых в финал прошли 138 студентов вузов и школьников X – XI классов – победители регионального тура олимпиады из 17 регионов Российской Федерации: Адыгеи, Башкортостана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Карелии, Коми, Крыма, Марий Эл, Мордовии, Саха (Якутии), Татарстана, Тывы, Удмуртии, Хакасии и Чувашии.

Республику Башкортостан в финальном туре олимпиаде представили 7 школьников и 3 студента, победители и призеры регионального тура олимпиады:

– Абушахманова Аделия, учащаяся МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» МР Абзелиловский район (рук. Альбина Ринатовна Муллахметова);

– Панчихина Алиса, учащаяся МАОУ «Гимназия № 111» ГО город Уфа (рук. Наиля Яхиевна Насырова);

– Шамсутдинова Ильнара, учащаяся МОБУ Гимназия №2 с. Бураево МР Бураевский район (рук. Айгуль Канифовна Гумерова);

– Насырова Камила, учащаяся МБОУ Гимназия МР Чишминский район (рук. Светлана Николаевна Никонорова);

– Закирова Камилла, учащаяся МБОУ УГБГ №20 им. Ф.Х. Мустафиной (рук. Фирдаус Фанузовна Кутлугильдина);

– Бобенко Илина, учащаяся МБОУ СОШ № 9 ГО город Октябрьский (рук. Гаугар Галиакберовна Шакирова);

– Раимова Раушания, учащаяся ГБОУ Сибайская гимназия-интернат (рук. Минсылу Агзамовна Тлявкабулова);

– Акчурина Алсу, студент I курса ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (рук. Рамиля Рамилевна Янмурзина);

– Абсаликова Диана, студент V курса ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» (рук. Салима Айбулатовна Тагирова);

– Абдуллина Альбина, студент III курса ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (рук. Ирена Галинуровна Кульсарина).

В первый день финального тура олимпиады состоялось торжественное открытие, которое прошло в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Во второй день олимпиады в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина участники проходили конкурсные испытания:

1) написание эссе на русском языке на предложенную тему, связанную с лингвокультурными особенностями государственных языков республик Российской Федерации;

2) защита презентации о своем родном крае на русском языке;

3) декламация классического стихотворного произведения на государственном языке и его перевода на русский язык.

Все эти задания участники представляли на суд строгого жюри, которое возглавляла президент Российской академии образования Л.А. Вербицкая.

4 ноября, в День народного единства, в Государственном музее имени А.С. Пушкина состоялось официальное закрытие и награждение победителей и призеров олимпиады.

По итогам финального тура I Всероссийской олимпиады школьников и студентов по государственным языкам республик Российской Федерации под эгидой русского языка учащаяся МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» МР Абзелиловский район Республики Башкортостан Абушахманова Аделия удостоена I места и награждена золотой медалью. Призерами стали Панчихина Алиса, учащаяся МАОУ «Гимназия № 111» ГО город Уфа, Шамсутдинова Ильнара, учащаяся МОБУ Гимназия №2 с. Бураево МР Бураевский район, Насырова Камила, учащаяся МБОУ Гимназия МР Чишминский район, Закирова Камилла, учащаяся МБОУ Уфимская городская башкирская гимназия №20 им. Ф.Х. Мустафиной. Призеры финального тура олимпиады награждены серебряными медалями.

Г.Ф. ИЛЬЯСОВА,

главный специалист-эксперт отдела национального образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Министерства образования РБ