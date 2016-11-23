Краткий обзор журнала №11 – 2016 год

Краткий обзор журнала

«Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»)

№11 – 2016 год

Ноябрьский номер научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан укытыусыһы» («Учитель Башкортостана») открывается научными, познавательными статьями раздела «Башкирский язык и литература». Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук РБ Г.С. Кунафин рассказывает о развитии современной башкирской литературы. Преподаватель Мелеузовского многопрофильного профессионального колледжа А.Ф. Даутова в своей статье рассказывает об основах культуры речи, о свойствах выразительности речи. Старший преподаватель Бирского филиала БГУ, кандидат филологических наук Г.Г. Ганиева знакомит читателей со значениями многозначных слов, раскрывает их отличие от омонимов.

Раздел «Начальная школа» открывается статьей «Технология «веб-квест» как инструмент оценки достижения планируемых результатов» под рубрикой «Мастер-класс», подготовленной учителем башкирской гимназии №20 им. М. Мустафиной г. Уфы А.А. Калиевой. Учитель башкирской гимназии с. Мраково Кугарчинского района Ш.Х. Ташбулатова делится опытом по изучению произведений башкирского писателя М. Садиковой.

В разделе «Дошкольное воспитание» помещается публикация «Реализация ФГОС дошкольного образования: актуальные задачи и пути решения» начальника отдела дошкольного образования Министерства образования РБ А.Р. Миннуллиной, где автор отмечает, что «ФГОС дошкольного образования затронули все составляющие дошкольного образования – педагогов, детей, семью, которая стала реальным участником образовательного процесса» и рассказывает о переходе дошкольных организаций республики на ФГОС ДО, о проведенных мероприятиях, направленных на повышение качества дошкольного образования. Воспитатель детского сада №1 с. Старосубхангулово Бурзянского района Н.А. Ишкильдина делится опытом организации «Праздника осени» в подготовительной группе.

В разделе «Русский язык и литература» публикуется разработка урока по русской литературе по роману И.А. Гончарова «Обломов», подготовленная учителем школы с. Татыр-Узяк Хайбуллинского района, победителем в номинации «Верность профессии» республиканского конкурса «Учитель года русского языка и литературы – 2016» И.М. Сидоренко.

В разделе «Национальные языки и литературы» помещены статьи на татарском, чувашском и марийском языках.

В разделе «Иностранный язык в школе» публикуется разработка урока по теме «Путешествие» на английском языке, подготовленная заведующим кафедрой иностранных языков Института развития образования РБ С.К. Насертдиновым и учителем английского языка СОШ №1 им. М. Абдуллина с. Киргиз-Мияки Миякинского района Л.Б. Саяховой.

Раздел «Естественные и точные науки» открывается окончанием статьи «Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии» доцента БГУ, заместителя председателя жюри Г.Г. Гарифуллина и доцента БГУ, члена жюри Р.Н. Насретдиновой, где авторы анализируют итоги и указывают типичные ошибки участников олимпиады. В разделе также помещается сценарий классного часа «Башкортостан в годы Великой Отечественной войны» в форме презентации, подготовленный преподавателем химии и биологии Уфимского политехнического колледжа Н.В. Кудакаевой.

В разделе «Профессиональное образование» помещена публикация «Главная задача – подготовить квалифицированных специалистов» директора Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа В.Г. Шадрина. Автор рассказывает о деятельности инженерно-педагогического коллектива по подготовке специалистов.

Раздел «Воспитание и дополнительное образование» открывается статьей заслуженного учителя Республики Башкортостан, члена Союза журналистов РФ и РБ Ф.Б. Санъярова, посвященной юбилею Шарипкуловской школы Кармаскалинского района. Автор рассказывает об истории развития данной школы, о сегодняшней деятельности педагогического коллектива.

Под рубрикой «Управление образованием» на страницах журнала помещена статья «Воспитание гражданского патриотизма – это воспитание личной ответственности каждого за себя и будущее нашей страны» заместителя руководителя региональной общественной организации гражданско-патриотического воспитания «Я Патриот» РБ Р.К. Вахитовой, где автор отмечает, что «работа по воспитанию и привитию гражданам уважения к истории и гордости за родное Отечество, героев войны и труда даст желаемые результаты, если она ведется в тесном взаимодействии органов государственной власти с гражданскими институтами» и рассказывает о деятельности общественной организации по воспитанию гражданского патриотизма. Заведующий кафедрой теории и методики начального образования ИРО РБ, кандидат педагогических наук, доцент, член Координационного совета по ведению ФГОС при Минобрнауки РФ С.С. Пичугин в своей публикации знакомит читателей нормативно-правовой основой ФГОС начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Под рубрикой «Лучшие образовательные организации» помещается публикация «Центр духовной культуры» директора башкирской гимназии-интерната г. Белебея, отличника образования РБ Д.Г. Фатхутдиновой, посвященная 20-летию гимназии-интерната.

Таким образом, в ноябрьском номере научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») подготовлены как теоретические, так и практические материалы по вопросам организации образовательного процесса в инновационных условиях; рекомендации ведущих ученых, методистов, опытных учителей, воспитателей. Надеемся, что они будут неоспоримыми помощниками для наших читателей в обучении и воспитании подрастающего поколения.

Подготовила А.С. Ракаева.