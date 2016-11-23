Новости 23_2.11.16

Новости

Четыре проекта для образования

Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В ходе встречи обсуждался запуск приоритетных проектов по социальному блоку – в сферах образования и здравоохранения. В частности, в сфере образования рассмотрены четыре пилотных проекта, охватывающих практически все уровни – от школы до вуза.

Напомним, что по итогам заседания совета 24 августа были приняты за основу предложения Минобрнауки России о подготовке приоритетных проектов «Современная образовательная среда для школьника», «Современная цифровая образовательная среда», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Вузы как центры пространства создания инноваций». Министерству было поручено обеспечить доработку предложений и подготовку паспортов соответствующих проектов.

Цель первого – сформировать современную образовательную среду для школьников, пояснил Дмитрий Медведев. Деньги будут выделяться на ремонт и строительство школ, их оснащение современным оборудованием. «Нужно разгрузить переполненные помещения, увеличить число детей, которые будут учиться в одну, первую, смену. Работа в этом направлении уже ведется, и она будет продолжена», – отметил премьер.

Второй проект направлен на повышение качества и доступности онлайн-образования. В рамках него будет создан единый портал для размещения всех типов онлайн-курсов, качество и авторство которых будет подтверждено. Проект объединит существующие платформы электронного образования, также будет сформирована система проверки результатов обучения. «У всех, кто пожелает, появится свое так называемое цифровое портфолио, которое можно будет предъявить, например, потенциальному работодателю», – уточнил Дмитрий Медведев.

Третий проект призван увеличить численность квалифицированных рабочих кадров. «Мы неоднократно эту тему обсуждали. Собственно, из-за этого у нас сдерживается развитие промышленности и экономики в целом. Поэтому мы так активно подключились к международному движению WorldSkills», – прокомментировал премьер-министр. Планируется, что пилотный проект позволит внедрять во всех образовательных учреждениях новейшие методики обучения и проверки знаний.

Четвертый проект нацелен на развитие высших учебных заведений. Он позволит продолжить работу по закреплению позиций ведущих вузов в мировых рейтингах и увеличить число университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов.

Игорь ВЕТРОВ,

«Учительская газета».