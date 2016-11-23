Новости 23.11.16

Новости

ЕГЭ по географии может стать обязательным

В Москве на площадке МГУ имени М.В.Ломоносова прошел II Всероссийский съезд учителей географии, основной темой которого стало обсуждение проекта концепции развития географического образования.

Симонов Александр Иванович

Проводник В частности, документ содержит предложение о включении географии в число обязательных экзаменов в рамках ЕГЭ. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева поддержала инициативу, но отметила, что прежде чем принимать какие-либо решения, необходимо детально обсудить это с педагогическим и родительским сообществом.

Число обязательных ЕГЭ в этом учебном году не изменится. Вместе с тем в 11-х классах Рособрнадзор предлагает провести всероссийские проверочные работы по географии. Участие школ в них будет добровольным.

В 2018 году запланировано проведение Национального исследования качества образования (НИКО) по географии в 7-х и 8-х классах. По его итогам эксперты намерены разработать конкретные рекомендации для регионов, муниципалитетов и школ.

В работе дискуссионных площадок съезда приняли участие более 500 педагогов и методистов со всей страны. Так, учителя обсудили методики преподавания географии, систему дополнительного образования и школьные олимпиады, модернизацию содержания географического образования и многое другое.

Александр СИМОНОВ,

«Учительская газета».