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"Башкортостан укытыусыхы"

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Научно-педагогический и методический ежемесячный журнал

«Áàøҡîðòîñòàí óҡûòûóñûһû» («Учитель Áàøкîðòîñòàíа»)

 

Уважаемые учителя и преподаватели, воспитатели, ветераны педагогического труда!

 

Мы дорожим Вашим мнением.

Мы гордимся Вашими достижениями.

Мы ценим Ваше доверие.

 

 

Профессионалам – профессиональный педагогический журнал!

 

Журнал включен в каталог «Почта России». Индекс – 83456. Распространяется в Республике Башкортостан и регионах Российской Федерации. Публикуются статьи и материалы на 9 (девяти) языках: русский, башкирский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, английский, немецкий, французский.

 

Оформить подписку на наш журнал Вы можете в отделениях «Почты России» и на сайте rbsmi.ru.

Последнее обновление (08.12.16 09:18)

 
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