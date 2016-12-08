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Научно-педагогический и методический ежемесячный журнал
«Áàøҡîðòîñòàí óҡûòûóñûһû» («Учитель Áàøкîðòîñòàíа»)
Уважаемые учителя и преподаватели, воспитатели, ветераны педагогического труда!
Мы дорожим Вашим мнением.
Мы гордимся Вашими достижениями.
Мы ценим Ваше доверие.
Профессионалам – профессиональный педагогический журнал!
Журнал включен в каталог «Почта России». Индекс – 83456. Распространяется в Республике Башкортостан и регионах Российской Федерации. Публикуются статьи и материалы на 9 (девяти) языках: русский, башкирский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, английский, немецкий, французский.
Оформить подписку на наш журнал Вы можете в отделениях «Почты России» и на сайте rbsmi.ru.
Последнее обновление (08.12.16 09:18)