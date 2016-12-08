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Научно-педагогический и методический ежемесячный журнал

«Áàøҡîðòîñòàí óҡûòûóñûһû» («Учитель Áàøкîðòîñòàíа»)

Уважаемые учителя и преподаватели, воспитатели, ветераны педагогического труда!

Мы дорожим Вашим мнением.

Мы гордимся Вашими достижениями.

Мы ценим Ваше доверие.

Профессионалам – профессиональный педагогический журнал!

Журнал включен в каталог «Почта России». Индекс – 83456. Распространяется в Республике Башкортостан и регионах Российской Федерации. Публикуются статьи и материалы на 9 (девяти) языках: русский, башкирский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, английский, немецкий, французский.

Оформить подписку на наш журнал Вы можете в отделениях «Почты России» и на сайте rbsmi.ru.