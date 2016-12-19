Республиканский конкурс

Лучшая школьная библиотека – 2016

В соответствии с Положением о проведении республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека – 2016», в целях реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 года № 715 и согласно плану работы Министерства образования Республики Башкортостан с 7 по 30 ноября 2016 года был проведен республиканский конкурс «Лучшая школьная библиотека – 2016».

На конкурс представлены материалы 44 школьных библиотек из муниципальных районов: Альшеевский, Баймакский, Белорецкий, Бижбулякский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Миякинский, Мечетлинский, Татышлинский, Туймазинский, Янаульский и городских округов: гг. Агидель, Кумертау, Нефтекамск, Салават, Сибай, Уфа, Межгорье, в том числе государственных общеобразовательных организаций: Республиканская гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова, Учалинская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Октябрьская коррекционная школа №19 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс проходил в 2 этапа: муниципальный этап – октябрь 2016 года, республиканский этап – ноябрь 2016 года. Муниципальный этап конкурса проведен органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, по итогам которого лучшие школьные библиотеки отобраны для участия в республиканском этапе конкурса. От каждого органа местного самоуправления, направлялись не более 3-х заявок на участие. Экспертным советом из числа преподавателей высших учебных заведений, методистов по библиотечным фондам органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, школьных библиотекарей муниципальных общеобразовательных организаций, представителей Национальной библиотеки имени А. Валиди Республики Башкортостан проверены портфолио школьной библиотеки, включающих в себя информационную карту, описание работы, электронные презентации о деятельности библиотек.

Лучшими признаны библиотеки: лицей №1 ГО г.Салават, СОШ с.Ермекеево МР Ермекеевский район, гимназия №115 ГО г. Уфа, СОШ №2 с. Бижбуляк МР Бижбулякский район, Учалинская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ, СОШ №2 с. Раевский МР Альшеевский район.

В номинациях конкурса отмечены библиотеки: СОШ с. Васильевка МР Ишимбайский район, СОШ №3 с. Краснохолмск МР Калтасинский район, СОШ №5 ГО г. Кумертау, СОШ №1 с. Кушнаренково МР Кушнаренковский район, СОШ им. Р. Гареева г. Янаул МР Янаульский район, Лицей с. Нижнеяркеево МР Илишевский район, СОШ с. Бурибай МР Хайбуллинский район, башкирская гимназия №25 ГО г. Салават, лицей «Ирандык» ГО г. Сибай, Октябрьская коррекционная школа №19 для обучающихся с ОВЗ.

С.Г. ХАКИМОВ.