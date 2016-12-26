Добро пожаловать

на сайт журнала

"Башкортостан укытыусыхы"

  • Главная страница
  • Календарь учителя
  • Сообщить о фактах коррупции можно по телефонам: 8 (347) 279-32-92 — для обращений граждан в МВД РБ; 102 (112 для любых операторов мобильной связи) — полиция
Разделы журнала
Последние статьи
Главная

Срочняк

PostDateIcon26.12.16 12:48 | PostAuthorIconДобавил(а) Administrator | PDF | Печать | E-mail

Срочная информация!

 

Уважаемые учителя, воспитатели,

ветераны образования!

 

Продлевается подписка на журнал «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкорто­стана») на I полугодие 2017 года до 13 января 2017!

Журнал включен в каталог ФГУП «Почта России». Индекс – 83456. Распространяется в Республике Башкортостан и других регионах РФ.

Можно подписаться и через альтернативные агентства подписки:

• в г. Уфе – «Урал-Пресс Евраз», тел. 8-347-241-61-33; 8-347-241-88-10; «Ваш выбор + В», тел. 8-347-246-10-65;

• в г. Стерлитамаке – «Стерлитамак-печать», тел. 8-347-325-32-50.

Оформить подписку на электронную версию журнала можно на сайте http:rbsmi.ru.

Дорогие друзья! Пусть профессиональный журнал и в дальнейшем останется вашим верным спутником и помощником!

Последнее обновление (26.12.16 12:54)

 
﻿
Статистика
Просмотрено статей : 576480
E-mail: uch.bash@mail.ru

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.

created AC