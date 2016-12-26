Срочная информация!

Уважаемые учителя, воспитатели,

ветераны образования!

Продлевается подписка на журнал «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкорто­стана») на I полугодие 2017 года до 13 января 2017!

Журнал включен в каталог ФГУП «Почта России». Индекс – 83456. Распространяется в Республике Башкортостан и других регионах РФ.

Можно подписаться и через альтернативные агентства подписки:

• в г. Уфе – «Урал-Пресс Евраз», тел. 8-347-241-61-33; 8-347-241-88-10; «Ваш выбор + В», тел. 8-347-246-10-65;

• в г. Стерлитамаке – «Стерлитамак-печать», тел. 8-347-325-32-50.

Оформить подписку на электронную версию журнала можно на сайте http:rbsmi.ru.

Дорогие друзья! Пусть профессиональный журнал и в дальнейшем останется вашим верным спутником и помощником!