Краткий обзор журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы»

(«Учитель Башкортостана») №12 – 2016 год

Декабрьский номер научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») открывается статьями под рубрикой «Из опыта работы образовательных организаций Бурзянского района», в рамках которых публикуются материалы «Образование – приоритетное направление» главы администрации района Р.Д. Шарипова; «Модернизация муниципальной системы образования: проблемы и перспективы» начальника отдела образования, отличника образования Республики Башкортостан Р.Б. Шарипова; «Работа с одаренными детьми» заведующей методическим кабинетом, заслуженного работника образования Республики Башкортостан Р.Ш. Гумеровой; «Развитие электронного образования» директора СОШ с. Старосубхангулово, заслуженного учителя Республики Башкортостан Г.М. Юмагулова; «Студия робототехники «Тимербатыр» директора СОШ д. Абдулмамбетово, отличника образования Республики Башкортостан И.Р. Утябаева; разработка урока внеклассного чтения учителя филиала Байназаровской школы с. Яумбай Ф.Ф. Кинзябулатовой; «Роль и значение народного творчества в развитии способностей детей» руководителя экоклуба «Башһырт», заслуженного учителя Республики Башкортостан, лауреата премии им. З. Сагитова М.М. Касимовой и другие.

Раздел «Башкирский язык и литература» открывается публикацией доцента Института развития образования Республики Башкортостан, кандидата филологических наук, заслуженного учителя Республики Башкортостан Ф.Б. Санъярова, посвященная научной и творческой деятельности доктора филологических наук, профессора Т.А. Кильмухаметова. Заслуженный деятель науки, доктор филологических наук, профессор Т.А. Кильмухаметов в своей статье рассказывает о заслугах ученого-просветителя М. Уметбаева в изучении народного творчества. Под рубрикой «Башкирский язык как государственный» публикуется разработка урока учителя СОШ №1 г. Агидель Р.Х. Исламгалиевой, посвященная изучению местоимений и творчества башкирского писателя К. Кинзябулатовой. Учитель башкирской гимназии-интераната №2 им. А. Валиди г. Ишимбай Ф.Т. Амирханова делится опытом по изучению произведений народного писателя Башкортостана Н. Мусина. В разделе также помещено продолжение статьи кандидата филологических наук, профессора А.М. Азнабаева по изучению исторических основ диалектизмов башкирского языка. Преподаватель Кумертауского педагогического колледжа, отличник образования Республики Башкортостан Р.Ф. Арсланова в своей статье рассказывает о роли фразеологизмов в развитии речи обучающихся.

Раздел «Начальная школа» открывается публикацией «Жизнь замечательной пчелы доцента Стерлитамакского филиала БГУ Р.С. Гайсиной, где автор предлагает читателям методические материалы для внеурочной деятельности младших школьников. Учитель СОШ №4 г. Туймазы, победитель в номинации «Сердце отдаю детям» республиканского конкурса «Учитель года русского языка и литературы – 2016» Л.В. Чувашова делится опытом по употреблению союзов в простых и сложных предложениях. Учитель лицея №6 г. Мелеуз М.Х. Карнеева в своей публикации «Нравственно-эстетическое воспитание» отмечает, что «одной из важных задач занятий изобразительной деятельностью является гармонизация абстрактно-логического и образного мышления ребенка, что особенно важно на начальном этапе обучения, когда ребенок только входит в учебную деятельность» и знакомит программой для занятий графикой в III классе.

В разделе «Дошкольное воспитание» помещена разработка организации новогоднего утренника, подготовленная учителем школы с. Кильдигул Бурзянского района З.С. Билаловой.

Раздел «Русский язык и литература» открывается публикацией «Прекрасный и удивительный мир кино» доцента кафедры философии, социологии и политологии БГПУ им. М. Акмуллы, лауреата премии Правительства РФ в области образования Л.К. Муллагалиевой, где автор предлагает читателям урок развития речи, посвященный Году российского кино. Заслуженный учитель Республики Башкортостан, ветеран педагогического труда К.Ф. Жданова в своей статье «Приникнуть сердцем к родному истоку» задает вопрос: «чем привлечь детей, чтобы они «приникли» сердцем к родному слову, которое разбудит душу, проникнет в сознание как доброе чувство, раскроется во всем многообразии оттенков смыслового значения? Что, следовательно, сделает учащегося тоньше, чувствительнее, ближе к своему языку, народу, родному крову, более глубинному осмыслению собственного места в жизни?» и дает некоторые советы по данному вопросу на примере знакомства с творчеством башкирского писателя И. Абдуллина.

В разделе «Национальные языки и литературы» публикуются статьи на татарском, чувашском и марийском языках.

Раздел «Краеведение» открывается публикацией «Педагог высшей школы и общественный деятель» под рубрикой «Наш современник», где ее автор доцент Башкирского государственного университета Б.В. Бурангулов рассказывает о научной и общественной деятельности доцента БГУ, почетного работника высшего профессионального образования РФ Н.М. Калмантаева. Доцент БГУ Н.М. Калмантаев в своей публикации рассказывает о значении Караван-Сарая в истории башкирского народа.

В разделе «Естественные и точные науки» публикуется статья старшего преподавателя БГПУ им. М. Акмуллы, кандидата физико-математических наук Р.Р. Исаева, где автор знакомит читателей проектом «RemoteCode» в рамках дистанционной школы «Познай Intel Galileo Gen2». В разделе также преподаватель Нефтекамского многопрофильного колледжа К.Н. Сафина делится опытом по использованию активных методов обучения на уроках химии.

Раздел «Воспитание и дополнительное образование» открывается сценарием, посвященным встречи Нового года, подготовленным заслуженным работником культуры Республики Башкортостан Ф.Х. Губайдуллиной. Преподаватель Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства Р.Р. Аскаров в своей разработке урока знакомит читателей жизнью и подвигом Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова. Учитель истории СОШ с. Демский Бижбулякского района В.А. Чернов в публикации «Всем нам выпала редкая честь – мы солдаты ушедших эпох» рассказывает о Международном военно-историческом празднике «День Бородина», который проходит ежегодно в Можайском районе в 125 километрах к западу от Москвы.

Под рубрикой «Управление образованием» на страницах журнала помещается статья «Реформа образования и учитель» ректора БГПУ им. М. Акмуллы, доктора педагогических наук, профессора Р.М. Асадуллина.

Кроме этих статей и публикаций вниманию наших читателей предлагается перечень материалов, опубликованных на страницах журнала в 2016 году.

Таким образом, декабрьский номер научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») обогащен как теоретическими, так и практическими материалами. Надеемся, что они будут прекрасным подспорьем для наших читателей – учителей, воспитателей, работников дополнительного образования в обучении и воспитании подрастающего поколения.

Подготовила А.С. Ракаева.