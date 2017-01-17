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"Башкортостан укытыусыхы"

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Чествование лауреатов года

PostDateIcon17.01.17 09:48 | PostAuthorIconДобавил(а) Administrator | PDF | Печать | E-mail

Чествование лауреатов года

 

20 декабря 2016 года в редакции научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») по традиции подвели итоги года: состоялась церемония награждения лауреатов педагогического издания.

Диплом лауреата года и памятные подарки получили профессор Башкирского государственного университета Г.С. Кунафин; доцент Стерлитамакского филиала БГУ Р.С. Гайсина; воспитатель Учалинского детского дома А.М. Фаррахова; доцент Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Л.К. Муллагалиева и учитель школы №104 им. М. Шаймуратова г. Уфы В.А. Садыкова.

Награды лауреатам вручал директор (главный редактор) республиканского педагогического издания, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан, почетный работник общего образования Российской Федерации С.Г. Каримов, пожелал всем участникам творческих успехов и призвал к дальнейшему тесному сотрудничеству. Также он сообщил о новом творческом конкурсе среди читателей журнала, посвященном Году экологии в России и Году экологии и особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан, который объявлен в 2017 году.

А.С. РАКАЕВА,

заместитель главного редактора.

Последнее обновление (17.01.17 10:08)

 
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