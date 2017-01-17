ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

Дорогие учителя, воспитатели, методисты, педагоги дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Редакция научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡы­тыу­сыһы» («Учитель Башкортостана») объяв­ляет конкурс среди своих читателей, посвященный Году экологии и особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан.

На конкурс принимаются методические разработки уроков, сценарии вне­клас­сных мероприятий, исследовательские работы учителя, учащихся (под руководством педагога), посвященные на экологическую тему на государственных (башкирском и русском) языках.

Конкурсные работы должны быть авторскими, разработанными непосредствен­но участником конкурса и иметь образовательный характер. Все представленные материа­лы должны соответствовать ФГОС.

Победители определяются по следую­щим номинациям: «Лучший урок (лучшее занятие) с применением современных образовательных технологий», «Лучший сценарий», «Лучшая исследовательская работа».

От одного участника принимается только один конкурсный материал, выбранный по номинации. Объем – не более 4-х печатных листов в формате А4.

Победители награждаются почетной грамотой журнала «Башҡортостан уҡы­тыу­сыһы» («Учитель Башкортостана»), призами туристического оператора «Хази­на-тур», ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии», Региональной общественной организации гражданско-патриотического воспитания «Я патриот» РБ, контактного зоопарка «Лесное посольство».

Конкурсные работы отправить по электронному адресу редакции Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. или по адресу: г. Уфа, ул. Гоголя, 34 до 1 ноября 2017 года с указанием Ф.И.О., места работы участника и контактного телефона.

Лучшие конкурсные материалы будут опубликованы на страницах научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»).

Направленные в редакцию материалы, которые не соответствуют требованиям конкурса, не рассматриваются.

Дорогие друзья! Приглашаем принять участие всех желающих!

По вопросам обращаться по тел. 8(347)272-75-88.