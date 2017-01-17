ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО
Дорогие учителя, воспитатели, методисты, педагоги дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
Редакция научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») объявляет конкурс среди своих читателей, посвященный Году экологии и особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан.
На конкурс принимаются методические разработки уроков, сценарии внеклассных мероприятий, исследовательские работы учителя, учащихся (под руководством педагога), посвященные на экологическую тему на государственных (башкирском и русском) языках.
Конкурсные работы должны быть авторскими, разработанными непосредственно участником конкурса и иметь образовательный характер. Все представленные материалы должны соответствовать ФГОС.
Победители определяются по следующим номинациям: «Лучший урок (лучшее занятие) с применением современных образовательных технологий», «Лучший сценарий», «Лучшая исследовательская работа».
От одного участника принимается только один конкурсный материал, выбранный по номинации. Объем – не более 4-х печатных листов в формате А4.
Победители награждаются почетной грамотой журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»), призами туристического оператора «Хазина-тур», ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии», Региональной общественной организации гражданско-патриотического воспитания «Я патриот» РБ, контактного зоопарка «Лесное посольство».
Конкурсные работы отправить по электронному адресу редакции Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. или по адресу: г. Уфа, ул. Гоголя, 34 до 1 ноября 2017 года с указанием Ф.И.О., места работы участника и контактного телефона.
Лучшие конкурсные материалы будут опубликованы на страницах научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»).
Направленные в редакцию материалы, которые не соответствуют требованиям конкурса, не рассматриваются.
Дорогие друзья! Приглашаем принять участие всех желающих!
По вопросам обращаться по тел. 8(347)272-75-88.
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Последнее обновление (17.01.17 10:40)