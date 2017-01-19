Дополнительное образование

Субсидии на создание «Кванториумов» получат 17 регионов

В Минобрнауки России объявили итоги отбора субъектов РФ на предоставление в 2017 году субсидий для создания детских технопарков. Победителями стали 17 регионов страны.

925 млн рублей будут направлены в субъекты-победители на строительство детских технопарков «Кванториум» из федерального бюджета. Причем по условиям отбора до 30% суммы на создание новых площадок дополнительного образования внесут сами субъекты из средств региональных бюджетов и еще 20% вложат частные компании.

В рамках отбора регионам нужно было представить концепции будущих технопарков «Кванториум» и профильные программы, разрабатываемые совместно с партнерами, ведущими свою деятельность на территории субъекта. Так, Республика Башкортостан представила проект по созданию детского технопарка, где ребята смогут изучать технологии органического синтеза и производства пластика благодаря профильным лабораториям. В Пензенской области проект будет реализовываться совместно с компанией, осуществляющей разработку, внедрение и продвижение собственных инновационных медицинских изделий, эндопротезов и имплантов для человека. (Полный список регионов-победителей можно найти на сайте Минобрнауки России.)

Симонов Александр Иванович.

http://www.ug.ru