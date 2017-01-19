Добро пожаловать

на сайт журнала

"Башкортостан укытыусыхы"

  • Главная страница
  • Календарь учителя
  • Сообщить о фактах коррупции можно по телефонам: 8 (347) 279-32-92 — для обращений граждан в МВД РБ; 102 (112 для любых операторов мобильной связи) — полиция
Разделы журнала
Последние статьи
Главная

Субсидии на создание «Кванториумов» получат 17 регионов

PostDateIcon19.01.17 11:59 | PostAuthorIconДобавил(а) Administrator | PDF | Печать | E-mail

Дополнительное образование

 

Субсидии на создание «Кванториумов» получат 17 регионов

 

В Минобрнауки России объявили итоги отбора субъектов РФ на предоставление в 2017 году субсидий для создания детских технопарков. Победителями стали 17 регионов страны.

925 млн рублей будут направлены в субъекты-победители на строительство детских технопарков «Кванториум» из федерального бюджета. Причем по условиям отбора до 30% суммы на создание новых площадок дополнительного образования внесут сами субъекты из средств региональных бюджетов и еще 20% вложат частные компании.

В рамках отбора регионам нужно было представить концепции будущих технопарков «Кванториум» и профильные программы, разрабатываемые совместно с партнерами, ведущими свою деятельность на территории субъекта. Так, Республика Башкортостан представила проект по созданию детского технопарка, где ребята смогут изучать технологии органического синтеза и производства пластика благодаря профильным лабораториям. В Пензенской области проект будет реализовываться совместно с компанией, осуществляющей разработку, внедрение и продвижение собственных инновационных медицинских изделий, эндопротезов и имплантов для человека. (Полный список регионов-победителей можно найти на сайте Минобрнауки России.)

Симонов Александр Иванович.

http://www.ug.ru

 
﻿
Статистика
Просмотрено статей : 588050
E-mail: uch.bash@mail.ru

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.

created AC