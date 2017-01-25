Краткий обзор журнала

«Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»)

№1 – 2017 год

Январский номер научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») открывается приветственными словами директора (главного редактора) педагогического издания С.Г. Каримова, где он поздравляет педагогических работников республики с Новым 2017 годом, выражает искреннюю признательность за интерес, проявленный к журналу; призывает и в дальнейшем продолжить добрые традиции многолетнего творческого сотрудничества.

Раздел «Башкирский язык и литература» открывается публикацией профессора БГУ Ф.Т. Кузбекова, посвященной жизни и творчеству поэта, лауреату государственной премии им. С. Юлаева Хасана Назара. Под рубрикой «Наш современник» на страницах журнала помещена статья заслуженного учителя РБ, лауреата премий им. М. Уметбаева и Ш. Худайбердина Ф.Б. Санъярова, где автор рассказывает о научной деятельности заведующей кафедрой башкирского и других национальных языков и литератур ИРО РБ, профессора, заслуженного работника образования РБ З.М. Габитовой. Под рубрикой «В помощь учителям» помещается публикация «Рекомендации по проведению региональных экзаменов по башкирскому языку», подготовленная заведующей кафедрой башкирского и других национальных языков и литератур ИРО РБ, профессором З.М. Габитовой и доцента кафедры, кандидата филологических наук З.А. Рахматуллиной. Учитель гимназии им. Т. Кусимова с. Аскар Абзелиловского района А.Р. Муллахметова в своей статье рассказывает о значении изучения ономастики. Публикация заведующей кафедрой БГПУ им. М. Акмуллы Г.Г. Галиной и студента БГПУ им. М. Акмуллы М.Б. Галиной посвящена научной и творческой деятельности кандидата филологических наук, доцента БГПУ им. М. Акмуллы З.А. Алибаева.

Раздел «Начальная школа» открывается литературной игрой «Умники и умницы», посвященной жизни и творчеству И.А. Крылова, подготовленной учителем СОШ с. Ермекеево Ермекеевского района, победителем республиканского конкурса «Лучшие учителя и преподаватели башкирского и русского языков – 2016» Г.К. Галиуллиной. Учитель башкирской гимназии №102 г. Уфы Г.Р. Хисаева в своей статье делится опытом, как научить обучающихся находить главные члены предложения. Доцент Стерлитамакского филиала БГУ Р.З. Мустафина предлагает читателям дидактический материал к урокам математики, учитель СОШ с. Петровское Ишимбайского района А.И. Ляхова знакомит читателей, как нужно организовать уроков ОРКСЭ с использованием активных методов обучения и предлагает разработку урока на тему «Культура и религия».

В разделе «Дошкольное воспитание» помещена публикация «Социализация в альтернативной системе образования», где автор К.В. Шипарева – учредитель сети центров раннего развития и детских садов «Супермалыш» г. Уфы – рассказывает о направлениях деятельности данной сети.

В разделе «Русский язык и литература» опубликована статья «Вклад академика Г.П. Вдовыкина в пушкиноведение» заслуженного учителя РБ, ветерана педагогического труда, директора музея А. Пушкина д. Шабагиш Куюргазинского района Г.Р. Аминова, где автор отмечает, что «чем дальше уходит от современности золотой век русской литературы, на истоках которого стоял наш гениальный прозаик, поэт, драматург, историк, художник, реформатор русского языка Александр Пушкин, тем дальше его творения становятся для россиян ближе, ценнее и дороже» и знакомит читателей газетными и журнальными публикациями, изданными научными и краеведческими книгами о гение и рассказывает об исследованиях академика Г.П. Вдовыкина творчества А. Пушкина.

В разделе «Национальные языки и литературы» публикуются статьи, разработки уроков на татарском и удмуртском языках.

Раздел «Краеведение» открывается статьей «Р.М. Юсупов – основатель башкирской школы антропологии» преподавателя истории Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники, члена исполкома МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» У.С. Каримова. Автор рассказывает о научной деятельности первого специалиста-антрополога в Башкортостане по изучению древнего и современного населения Южного Урала. Также в разделе помещается учебно-исследовательская работа «Известный антрополог Башкортостана» учащейся X класса СОШ №1 с. Исянгулово Зианчуринского района А. Шебалиной (руководитель – Х.Г. Гайнизарова).

Раздел «Естественные и точные науки» открывается статьей «Задачи, содержащие целую и дробную часть числа» учителя математики лицея №60 г. Уфы, заслуженного учителя РБ и РФ Н.Н. Усковой. Учитель физики Республиканского инженерного лицея-интерната Г.Ф. Галина и учащаяся X класса З. Шарафиева знакомят читателей реальной мощностью электробытовой техники, вычислением расхода потребленной ими электроэнергии.

В разделе «Профессиональное образование» публикуются материалы под рубрикой «Лучшие образовательные организации России», посвященные 95-летию Стерлитамакского межотраслевого колледжа, в рамках которых помещены статья «Кузница сельскохозяйственных специалистов» директора колледжа, отличника просвещения РФ, заслуженного учителя Республики Башкортостан Р.Ю. Каримова; «Стажировка – ключ к успеху» заведующей дневным отделением колледжа Н.Н. Новодран; «Использование профессионально ориентированных технологий в подготовке специалистов» старшего методиста колледжа Н.А. Романовой. Авторы рассказывают о деятельности коллектива колледжа в подготовке специалистов сельскохозяйственной отрасли.

Раздел «Воспитание и дополнительное образование» открывается публикацией «Изучение башкирских произведений в процессе обучения игре на музыкальном инструменте» преподавателя музыки Детской школы искусства с. Кармаскалы А.Р. Гареевой и музыкального руководителя детского сада «Малышок» д. Олокуль Кармаскалинского района А.М. Ахмадуллина. Под рубрикой «Республиканский конкурс» на страницах журнала помещается статья «Детский отдых – в ногу со временем» методиста, педагога дополнительного образования Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра туризма, краеведения и экскурсий Ю.Е. Калимуллиной.

Под рубрикой «Управление образованием» публикуется статья «Учитель – школа – труд» члена-корреспондента РАО, почетного председателя президиума Республиканского отделения педагогического общества РФ, академика МАНПО, заслуженного учителя РБ, заслуженного деятеля науки РФ и РБ К.Ш. Ахиярова, где автор отмечает, что «современное российское школьное образование должно учитывать изменения в социально-экономических и политических условиях жизни российского общества, повышение человеческой ценности в современных условиях глобализации, а также повышение требований на рынке труда к уровню профессиональной компетенции специалистов» и рассказывает о задачах сельской школы по трудовому воспитанию в современных условиях.

Таким образом, в январском номере научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») для наших читателей подготовлены научно-познавательные, интересные статьи, методические рекомендации научных деятелей, опытных учителей, методистов, воспитателей, педагогов дополнительного образования. Надеемся, что они будут прекрасным подспорьем, неоспоримым помощником в обучении и воспитании подрастающего поколения.

Подготовила А.С. Ракаева.