Подписка – 2017

Творческая встреча в Альшеевском районе

В январе 2015 года в Стерлитамаке, в связи с прекращением деятельности городской писательской организации, группой членов Союза писателей РФ и РБ был образован литературный центр творчества «Стерля». Его

руководителем была выбрана известная поэтесса Земфира Муллагалиева. В этом центре есть представители всех национальностей. Он открыт для любого, кто встаёт на путь творчества. Неважно, на каком языке вы это делаете и чем занимаетесь – поёте, танцуете, пишите или музицируете. Здесь всем рады.

За время существования «Стерли» определились основные направления её деятельности. Это проведение литературных десантов – посещение соседних районов в целях обмена литературным, музыкальным и культурным опытом, презентаций выпущенных книг. Практика показывает, что интерес среди населения к подобным мероприятиям не только не угас, а напротив – только возрастает. Эти поездки – праздник не только для сельчан, но и для самих участников «десанта». «Стерлитяне» уже побывали в Аургазинском, Альшеевском, Фёдоровском районах. В ближайших планах посещения Гафурийского, Бижбулякского, Стерлибашевского районов.

В рамках любого мероприятия не забывает Земфира Мухарамовна об акции издательства «Китап» «Книга из добрых рук». Это тоже один из глобальных приоритетов центра творчества.

Проводились презентации новых книг, таких как: «Жемчужина Вселенной» Илюсы Исмагиловой и «Полевой цветок» Фатимы Галиевой – двух молодых стерлитамакских поэтесс. Наиболее ярко запомнилась презентация сборника рассказов для детей и школьников «Первый урок» члена Союза писателей РБ и РФ Салавата Гайсича Каримова, которая состоялась в Стерлитамакском филиале Башкирского государственного университета.

В качестве примера хотелось бы подробнее остановиться на посещениях «Стерлитянами» Альшеевского района. Первый выездной десант прошёл в прошлом – 2016 году. Активное содействие в осуществлении поездки оказали отдел культуры Альшеевского района в лице его руководителя Миргасима Факильевича Алимбекова и централизованная библиотечная система этого же района, представленная Макаровой Галиной Степановной. Маршрут следования пролегал через такие населённые пункты как Раевка, Шафраново, Слак, Верхнее Аврюзово, Мендяново. В состав делегации входило семь человек. Была проведена встреча в Центральной библиотеке посёлка городского типа Раевка с читателями и местной творческой интеллигенцией. В ходе встречи прошли презентации сборника «В объятиях Шиханов» (составитель и одна из авторов Назаргулова Раиля). Книги, изданные издательством «Китап» дарятся библиотекам, школам и просто читателям. Это Вера Никитина «ПА-МА-Я», «Солнышко», Любовь Афлетунова «Одуванчики», Габдула Тукай «Заячий гостинец», Салават Карим «Первый урок», Земфира Муллагалиева «Пароль миру-мир» и так далее.

В юбилейный год Победы «десантники» посетили места захоронений участников Великой Отечественной войны в посёлке Шафраново, а также историческое кладбище в селе Верхнее Аврюзово. Примечательно оно тем, что на нём находится надгробный камень, датированный 1430 годом. В этом же селе состоялась встреча с местным поэтом, членом Морского Собрания Республики Башкортостан Рамилем Хажигалеевым. Конечным пунктом «десантирования» стало село Мендяново, где состоялась встреча с преподавателями средней основной школы.

И вот уже в январе 2017 года – новая встреча со старыми знакомыми. Повод более чем достойный: презентация книги Салавата Гайсича Каримова «Первый урок». Причём презентация проходила с участием самого автора. На данном примере мы видим, как завязываются отношения между разными районами к обоюдной выгоде. И опять же местами очередных встреч становится средняя основная школа села Мендяново (директор – Мухаметшин Назир Ризванович, заведующий по учебной части – Ситдиков Ридаль Раилевич, заведующий по воспитательной работе – Шавалиева Рамия Рустамовна).

Светлая, чистая и просторная, с современными учебными классами, доброжелательным и радушным преподавательским коллективом. Состоялась экскурсия и посещение школьного музея. Такой и должна быть школа с её основной задачей – воспитание и обучение подрастающего поколения. Она изначально предлагает себя в качестве площадки для проведения мероприятий, связанных с творческой деятельностью. Так же и школьная библиотека – место, куда дети приходят в поисках духовного источника знаний, и этим уже предопределяется направленность работы между юным читателем и теми, кто к ним обращается с помощью литературного слова. Особо стоит отметить, что основная школа села Мендяново является одной из лучших в Альшеевском районе по подписке на республиканские учебно-методические и научно-публицистические издания, применению инновационных технологий обучения, публикациям преподавателями школы статей в российские и республиканские журналы. И это приносит свои плоды. Гузель Ситдикова – преподаватель русского языка и литературы: «На страницах учебно-методических газет и журналов мы обмениваемся опытом, советуемся, находим своих сокурсников. Такие издания как «Учитель Башкортостана» являются мощным подспорьем в нашей работе»

Отрадно наблюдать понимание и взаимную обратную связь между людьми творческими, отдающими себя общественно-полезной деятельности, и местными органами самоуправления. А самое главное и важное – это пытливые и радостные глаза детей, смотрящие в лица взрослых – учителей и наставников, их руки, крепко сжимающие в своих объятиях книгу – самый дорогой подарок от взрослых.

Минзия Рахимьяновна Юмалина – главный инспектор ИМЦ отдела образования так восхитилась в момент посещения школы села Миндяново: «Нет ничего более ценного, чем радость ребёнка обнимающего книгу».

А Салават Гайсич Каримов в своем выступлении отметил, что чтение книги не может заменить ни компьютер, ни Интернет. Он вел живую беседу – диалог – с учащимися и отвечал на их вопросы с удовольствием. «Как стать писателем?» – «Нельзя оставаться равнодушным и безучастным к живой природе. В каждой росинке и травинке есть своя особенность. Так же и мы – люди. Каждый по-своему уникален и неповторим. И язык – родной язык – у каждого народа свой – это наши корни и наша история. Он создавался веками. Нельзя думать о будущем, не помня о прошлом. Это наша родовая память. Память наших предков. Дерево погибает, лишаясь своих корней».

Земфире Муллагалиевой был задан такой же вопрос. Отвечая на него, она отметила: «Для меня ясно одно – у книги есть душа. Она – сражающаяся. Поэтому к книге нужно относиться бережно, защищая её. Мой девиз – высказывание великого мыслителя и писателя Джалиля Киикбаева, которое он повторял неустанно: «Учёный, который равнодушен к интересам и чаяниям народа – нахлебник и он – проходящий в мире науке, не оставляющий после себя никакого наследства». И я не перестаю повторять, что это относится и к нам – писателям. И я благодарна судьбе за то, что была с ним лично знакома».

Был и групповой снимок участников поездки со школьниками.

Был и прощальный снимок на память. «Прощальный», я так говорю, придерживаясь традиций. Но при этом я точно знаю, что мы говорим друг другу: «До свиданья». Будут новые встречи, новые знакомства. А пока пожелаем друг другу понимания, творческих успехов и удачи во всех наших благих начинаньях.

Ридаль Ситдиков и Ильдар Галимов