●Профессиональные конкурсы

По заслугам – награда

Новый 2017 год начался необычно, со встречи с педагогами-новаторами в г. Москве на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».

В конкурсе было заявлено 135 участников из разных городов России: Свердловская область – г. Новоуральск; Мурманская область – г. Апатиты; Санкт-Петербург; Тюменская область – г. Петрозаводск; Республика Тыва – г. Сумон Сукпак; Хабаровский край – г. Хабаровск; Краснодарский край – г. Сочи, г. Краснодар, Удмурдская Республика – г. Глазов, Томская область – г.Томск.

Республику Башкортостан и город Межгорье представляла Лидия Ивановна Степанова – педагог Центра внешкольной работы г. Межгорье.

«Ты приди в заветный край гордою тропой.

Скажешь мне: – «Не надо рая,

Он – передо мной».

Так начала представлять нашу республику Лидия Ивановна, демонстрируя видео со зрелищами красоты природы Башкортостана под мелодию курая.

Её выступление заинтересовало участников конкурса и жюри с первой минуты. Все включились в урок и были уже не соперниками, не членами жюри, а одной сплочённой командой, решающей интересные логические задачи.

Выступление закончилось дружными аплодисментами, доброжелательными вопросами и обменом опыта.

Конкурс проходил в Московском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева при поддержке Министерства образования и науки РФ комитета по образованию Государственной думы РФ общероссийского профсоюза образования.

Учредителем и организатором этого мероприятия является некоммерческая организация – Благотворительный фонд наследия Д.И. Менделеева: Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева; Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; Московский государственный областной университет; Московский физико-технический институт (государственный университет); Благотворительный фонд наследия Менделеева; Журнал «Вестник образования России».

Л.И. Степанова достойно защитила свою творческую работу – интерактивный урок по информатике для учащихся IV классов и была награждена медалью «За службу образованию».

Награду вручали исполнительный директор Благотворительного фонда наследия Д.И. Менделеева, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ Е.Е. Шестернинов; главный редактор журнала «Вестник образования России», заслуженный учитель РФ Ю.И. Глазков и председатель правления Благотворительного фонда наследия Менделеева, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО М.В. Богусловский.

Лидия Ивановна заслуженно получила данную награду. Она – эрудированный, высокопрофессиональный педагог, активный участник республиканских и всероссийских мероприятий, призёр республиканского конкурса «Учитель года – 2003». В 2015 году получила благодарственное письмо Министерства образования РБ за подготовку призёра республиканского конкурса работ по информационным технологиям; победитель II Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог дополнительного образования» в 2016 году; неоднократный победитель конкурсов международного научно-практического журнала «Информатика в школе»; автор научно-педагогического и методического журнала «Башкортостан укытыусыхы» («Учитель Башкортостана»).

Лидия Ивановна работает в классах различного уровня и добивается положительных результатов за счёт внедрения передовых инновационных технологий обучения, выбирает методы и приёмы обучения с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся. Особое значение уделяет развитию творческих способностей, познавательной активности, логического мышления, внимания и памяти.

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но каждый человек должен избрать ту, которая наиболее соответствует природным способностям, то есть найти своё призвание. Мы спросили Лидию Ивановну: «Вы нашли своё призвание в этой профессии?». Она ответила нам: «Быть педагогом – это моё призвание. Ведь эта профессия одна из самых важных и значимых в жизни современного общества. Сейчас появились исчезающие профессии, их заменяют автоматическими роботами. А профессию «учитель» не заменят никакие технологии. Достичь высокого уровня мастерства можно, если ты в душе творец, способный наслаждаться не только результатом, но и самим процессом создания».

Мы верим и надеемся, что у Лидии Ивановны будут ещё новые творческие победы, мы услышим о них ещё ни раз и будем гордиться профессиональным мастерством педагога!

Р.И. ХАЛИКОВА,

заведующая методическим кабинетом

отдела образования.

(г. Межгорье)