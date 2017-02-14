Новости 15.03.17

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PostDateIcon14.02.17 12:21 | PostAuthorIconДобавил(а) Administrator | PDF | Печать | E-mail

Новости

В Башкортостане вручили литературные премии

имени Зайнаб Биишевой

 

В селе Туембетово Кугарчинского района РБ состоялось торжественное вручение ежегодной литературной премии имени Зайнаб Биишевой.

Лауреатами премии за 2016 год стали: Зайтуна Абдурашитова — главный библиотекарь Юмагузинской сельской модельной библиотеки, автор книг «Юмагузино. История в делах и судьбах», «Земля талантов» за вклад в краеведческую деятельность, популяризацию творчества Зайнаб Биишевой; Зиля Псянчина — учитель башкирского языка и литературы Башкирской гимназии села Мраково, автор 10 методических разработок и научных статей за публицистические выступления о жизни и деятельности Зайнаб Биишевой; Закия Габитова — заведующий кафедрой башкирского и других родных языков и литератур Института развития образования РБ, автор многочисленных учебно-методических комплектов и пособий, используемых в педагогической практике учителями республики, за пропаганду и популяризацию имени и творчества Зайнаб Биишевой, вклад в увековечение памяти народного писателя.

На церемонии вручения литературной премии присутствовали лауреат премии им.З.Биишевой Ляля Биишева, руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Борис Мелкоедов, директор Башкирского издательства «Китап» им.З.Биишевой Ильгам Яндавлетов и другие почетные гости.

К бюсту писательницы были возложены цветы, затем состоялось посещение Дома-музея Зайнаб Биишевой.

С.Г. ХАКИМОВ.

 

Последнее обновление (14.02.17 12:34)

 
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