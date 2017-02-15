Видные представители науки Башкортостана: Айбулат Псянчин

(К 50-летию ученого-географа и этнографа)

На днях исполнился 50 лет Айбулату Валиевичу Псянчину - известному ученому в области этнической и исторической географии, истории отечественной географии, картографии и этнографии. Он снискал широкую известность в российском и мировом научном сообществе как крупный организатор науки, яркий представитель академической и высшей школы Башкортостана и России.

Айбулат Псянчин родился 12 февраля 1967 года в Уфе. Рос и воспитывался в семье выдающегося ученого-языковеда, тюрколога и педагога Вали Шагалиевича Псянчина (1930-2013). Является младшим братом профессора Юлая Псянчина, видного филолога. С самого детства Айбулат впитал в себя славный дух науки, который традиционно царил в доме Псянчиных. Очень рано он познакомился с трудами выдающегося историка-востоковеда В.В. Бартольда, книгами других ученых. Свою лепту в приобщении сына к науке внесла его мать - Лилия Габдулбареевна Кильмухаметова, посвятившая жизнь библиотечному делу, много лет проработавшая библиографом в Башгосуниверситете.

Тяга всех представителей Псянчиных к науке не случайна. Их предки были образованными людьми. Например, Шагали Мухаметсакеевич Псянчин (1909-1944), дед юбиляра со стороны отца, уроженец деревни 1-е Давлеткулово нынешнего Кугарчинского района, был очень известным деятелем народного образования. В свое время окончил педагогические курсы при Башкирском педагогическом техникуме, который тогда располагался в оренбургском Караван-Сарае. В 1941 году ушел добровольцем на фронт с должности директора Санзяповской неполной средней школы, воевал младшим политруком. Пал смертью храбрых в 1944 году при освобождении Одессы. Награждался многими боевыми орденами и медалями.

Известной личностью является Кильмухаметов Габдельбарый Гиндалифович (1916-1944), дед со стороны матери, уроженец деревни Ибрагимово нынешнего Кармаскалинского района. Он служил в Кремлевском полку. Демобилизовался офицером, работал в райвоенкомате, руководил районным отделением ОСАВИАХИМа. Активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, был пламенным пропагандистом и агитатором. В 1941 году ушел на фронт, воевал в знаменитой 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, погиб в 1944 году при освобождении Украины в звании старшего лейтенанта.

Еще в школьные годы Айбулат Псянчин проявлял склонность к математике, физике, химии и особенно - к географии. Занимался на малом факультете Уфимского авиационного института (ныне - УГАТУ). Во время обучения в средней башкирской школе №20 становился победителем многих олимпиад по точным наукам, занимал призовые места на всероссийских и республиканских слетах юных геологов и географов.

В 1984 году Айбулат Псянчин поступил на географический факультет Башкирского государственного университета. После второго курса его призвали в ряды Советской Армии. Срочную службу он проходил в Краснознаменном Северо-Кавказском военном округе, откуда демобилизовался в 1988 году в звании сержанта.

После демобилизации Айбулат Псянчин продолжил обучение на третьем курсе БГУ и специализировался на кафедре геологии и геоморфологии. После окончания третьего курса по решению Совета факультета перешел на индивидуальную форму обучения, активно занимался наукой.

В 1991 году Айбулат Псянчин успешно окончил Башгосуниверситет и распределился стажером-исследователем на географический факультет. В 1994 году по приглашению выдающегося ученого-этнолога Раиля Кузеева начал трудиться в отделе народов Урала с Музеем археологии и этнографии Уфимского научного центра РАН. Здесь Айбулат Псянчин работал старшим лаборантом, младшим научным сотрудником, и.о. ученого секретаря отдела, затем старшим научным сотрудником. В 1999 году отдел народов Урала с Музеем археологии и этнографии УНЦ РАН преобразовался в Центр этнологических исследований УНЦ РАН.

В июне 2005 года начался важный этап в творческой биографии молодого ученого – Айбулата Псянчина назначили заместителем председателя Уфимского научного центра РАН по научной работе. В 2006 году он был уже избран на эту должность и работал до 2011 года. В этот период он внес существенный вклад в развитие подразделений научного центра, взаимодействия и сотрудничества с другими региональными научными центрами Российской академией наук, высшими учебными заведениями. В 2010 году успешно исполнял обязанности председателя Уфимского научного центра РАН.

Ранее Айбулат Валиевич дважды стажировался в Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук в Москве. Несколько раз становился обладателем гранта Президента России для молодых ученых. В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова по теме «История географического изучения и картографирования территории Башкортостана (до начала XX века). В 2004 году Айбулат Псянчин стал первым доктором географических наук из числа башкир, представив блестящую работу по истории этнической географии в России (до 30-х годов XX века).

По инициативе Айбулата Псянчина и его коллег на географическом факультете БГУ в 2009 году была организована кафедра физической географии, краеведения и туризма. Молодой ученый стал первым заведующим кафедрой, успешно руководит ею, избрался профессором.

С 2010 года Айбулат Псянчин работал главным научным сотрудником в Институте истории, языка и литературы УНЦ РАН. С 2011 года заведовал отделом этнологии, с 2012 года являлся заместителем директора Института по науке, в декабре 2015 года назначен временно исполняющим обязанности директора ИИЯЛ УНЦ РАН.

А.В. Псянчин успешно совмещает большую научно-организационную работу с активной общественной деятельностью. В 2008-2014 годы он возглавлял башкирское отделение Русского географического общества. Является членом президиума Уфимского научного центра РАН и ученого совета ИИЯЛ, входит в состав этнографической комиссии Русского географического общества, Топонимической службы Комиссии при Правительстве РБ по реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан», докторского диссертационного совета Института истории естествознания и техники РАН им. С.И. Вавилова (Москва), редколлегий журналов «Проблемы востоковедения», «Известия УНЦ РАН», «Уфимский археологический журнал», «Уфа». Является экспертом РГНФ и РАН, членом исполкома Всемирного курултая башкир, Ассоциации этнологов и антропологов России, Русского географического общества, Общества востоковедов.

Профессор А.В. Псянчин пользуется заслуженным авторитетом в научном сообществе Республики Башкортостан и Российской Федерации, тесно сотрудничает с ведущими научными учреждениями и учеными страны, выступает консультантом и рецензентом, оказывает научно-методическую помощь коллегам. В 2006–2007 годы он внес значительный вклад в реконструкцию и становление Музея археологии и этнографии УНЦ РАН. Ученый стал одним из участников и организаторов совместной с Государственным Эрмитажем выставки «Золотые олени Евразии» в музее Метрополитен (Нью-Йорк, США) и Милане (Италия).

Научная деятельность ученого связана с исследованиями в области истории отечественной этнографии, этнической и исторической географии, географии и картографии. Он внес значительный вклад в изучение истории географического познания территории Южного Урала. На основе исследования комплекса историко-географических источников (сочинений путешественников и исследователей, архивных текстовых и картографических материалов и научной литературы) Айбулат Псянчин реконструировал историю географического изучения и картографирования Башкортостана с древнейших времен до начала XX века. При этом он выделил в этом процессе этапы, отличающиеся условиями развития географической науки, приемами и техникой картографирования, отразил взаимообусловленный характер географического изучения и картографирования территории, показал возможности использования картографических материалов прошлого в историко-этнографических исследованиях и при изучении населения Башкортостана (монография «Башкортостан на старых картах; история картографического изучения и картографирования», Уфа – 2001). В своих исследованиях Айбулат Псянчин теоретически осмыслил и решил крупную научную проблему - историю развития отечественной этнической картографии, как целостной научной дисциплины, имеющей важное практическое значение. На основе обобщения и систематизации обширного материала он создал стройную концепцию истории становления и развития этнической картографии в России в XVII-XX веках. Этой теме посвящена монография ученого «Очерки истории этнической картографии в России XVII-XX вв.», М.-2004.

Отдельные исследования ученого посвящены истории организации и деятельности центральных и региональных научных обществ, комиссий, комитетов и экспедиций Академии наук, где он впервые исследовал и представил многогранную деятельность образованной в 1917 году Комиссии по изучению племенного состава населения России (монографии «Из истории отечественной этнической картографии», Уфа-2008, «Этнография башкир в Русском географическом обществе», Уфа-2009, «Комиссия по изучению племенного состава населения: от этнокартографии к переписи населения», Уфа-2010.

На сегодняшний день Айбулат Псянчин является ведущим отечественным специалистом в области этнической географии башкир, истории этнографии, истории научных обществ и комиссий Академии наук, истории этнографической картографии. Исследования Айбулата Псянчина как руководителя групповых и индивидуальных проектов поддержаны многими государственными и академическими грантами. Он является активным участником и организатором многих международных, российских и региональных форумов, конференций, симпозиумов, семинаров.

За большой вклад в развитие отечественной науки А.В. Псянчину присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан». Он отмечен Благодарностью Президента РАН, почетными грамотами Российского общества историков-архивистов и городского округа г. Уфа.