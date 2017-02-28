Расширенное заседание коллегии Управления по контролю и надзору

в сфере образования Республики Башкортостан

15 февраля 2017 года состоялось расширенное заседание коллегии Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан.

В заседании приняли участие представители Администрации Главы Республики Башкортостан, Аппарата Правительства Республики Башкортостан, министерств и ведомств Республики Башкортостан, надзорных органов Республики Башкортостан, руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов, более 150 директоров профессиональных образовательных организаций.

Начальник Обрнадзора РБ А.В. Хажин выступил с докладом о результатах деятельности ведомства РБ за 2016 год и определил перспективы работы на 2017 год. В его выступлении, в частности, было отмечено, что основной задачей Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, республиканского органа исполнительной власти Республики Башкортостан, является реализация переданных Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отдельных полномочий в сфере образования на территории Республики Башкортостана.

В 2016 году Обрнадзором РБ было проведено 1409 контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц. Из них 691 плановая проверка, 718 внеплановых проверок. Общее количество проверок, по итогам проведения которых, выявлены правонарушения – 263, это на 35% меньше, чем в 2015 году.

Отмечается снижение количества случаев принятия решения о запрете на прием в образовательные организации с 21 в 2015 году до 11 в 2016 году.

Результатом проведения контрольно-надзорных мероприятий стала выдача 654 предписаний, составлены 276 протокола об административных правонарушениях. Всего в 2016 году наложено административных штрафов на сумму 2825 тыс. рублей, что в сравнении с предыдущими годами, выражается тенденцией к снижению количества допускаемых грубых нарушений законодательства в сфере образования. Здесь отмечаются ощутимые результаты работы Обрнадзора РБ на опережение, работы, прежде всего направленной на профилактику грубых нарушений законодательства в сфере образования.

В 2016 году значительное количество поданных и рассмотренных Обрнадзором РБ заявлений о выдаче лицензии, и (или) о переоформлении лицензий было связано с тем, что образовательные организации стали приводить свои наименования в соответствие с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2013 года № 237-ФЗ.

Кроме того, начальник ведомства привел данные по предоставлению государственной услуги подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях мы наблюдаем ежегодный прирост количества таких заявлений.

Начальник Обрнадзора РБ А.В. Хажин также отметил, что Обрнадзором РБ на сегодняшний день созданы все условия для получения оказываемых Обрнадзором РБ государственных услуг в электронной форме в режиме онлайн через Единый портал государственных услуг и региональный портал государственных услуг. В настоящее время, Обрнадзором РБ предпринимаются все меры для популяризации получения государственных услуг в электронном виде. Так, разработаны пошаговые инструкции для получения государственных услуг в электронном виде, проведены обучающие вебинары, разосланы методические разъяснения, соответствующая информация размещена на сайте Обрнадзора, организованы «горячие линии», в постоянном режиме проводятся «живые» консультации со всеми заинтересованными организациями.

Отдельной статьей в выступлении начальника Обрнадзора РБ прозвучало о проведении контрольных мероприятий по проверке порядка проведения ЕГЭ в 2016 году. Специалистами Обрнадзора РБ было составлено 28 протоколов об административном правонарушении за нарушение порядка проведения ЕГЭ. Работа по проведению контрольных мероприятий порядка проведения ЕГЭ в 2017 году будет продолжена.

Обрнадзором РБ создан и действует Ситуационный центр по мониторингу единого государственного экзамена и осуществлению видеонаблюдения за процедурой проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов, расположенных на территории Республики Башкортостан.

По инициативному предложению Обрнадзора РБ создана, Ассоциация организаций дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан. Целью создания Ассоциации является координация деятельности организаций дополнительного профессионального образования, реализующих программы ДПО на территории Республики Башкортостан, содействие обеспечению качества ДПО и использование современных информационных систем для обеспечения прозрачной и эффективной деятельности организаций ДПО.

В числе основных задач Ассоциации повышение качества образовательных услуг в сфере ДПО, развитию взаимодействия системы ДПО с работодателями и их объединениями, профессиональными сообществами, развитие международного сотрудничества с иностранными образовательными организациями ДПО, их союзами и ассоциациями, распространение научно-технических, экономический знаний и передового опыта, способствующих интеллектуальному развитию и образованию граждан.

На официальном сайте Обрнадзора РБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (obrnadzorrb.bashkortostan.ru) размещены нормативные, методические материалы и информация о типичных нарушениях, выявленных в ходе проверок по государственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензированию и государственной аккредитации.

В декабре 2016 года в рамках совершенствования контрольно-надзорной деятельности и перехода от традиционной модели к регулирующему механизму осуществления переданных полномочий, направленному в первую очередь на профилактику и предотвращение нарушений законодательства в сфере образования, Обрнадзором РБ проведены совещания в формате видеоконференцсвязи с поднадзорными организациями, включенными в план проверок на 2017 год.

Кроме того, в соответствии с утвержденной на федеральном уровне «Дорожной картой реформы контрольно-надзорной деятельности», а также Стратегией социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года, Обрнадзором РБ в целях снижение избыточного государственного регулирования предпринято ряд мер.

Опережающим темпом реализована функция межведомственного взаимодействия при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. Теперь многие документы необходимые для проведения проверок Обрнадзором запрашиваются не у проверяемого лица, а через систему межведомственного электронного взаимодействия непосредственно у государственного органа, в распоряжении которого находятся эти сведения. Что также способствует снижению административной нагрузки на проверяемые организации.

С.Г. ХАКИМОВ.