Краткий обзор журнала №2 – 2017 год

Краткий обзор журнала

«Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»)

№2 – 2017 год

Февральский номер научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») открывается статьями и публикациями раздела «Башкирский язык и литература», где помещена публикация доцента БГУ, кандидата филологических наук Ф.Ш. Сибагатова, посвященная жизни и творчеству башкирского писателя М. Ямалетдинова. Под рубрикой «21 февраля – Международный день родного языка» публикуется сценарий интеллектуальной игры, подготовленный учителем лицея с. Месягутово Дуванского района А.Р. Сирбаевой. К 85-летию народного поэта Башкортостана Р. Гарипова на страницах журнала помещается научно-исследовательская работа учащейся 1-й башкирской республиканской гимназии-интерната им. Р. Гарипова М. Зайнетдиновой (руководитель – Р.М. Алламуратова). Под рубрикой «Башкирский язык как государственный» опубликован сценарий внеклассного мероприятия учителя лицея №62 г. Уфы З.З. Бикташевой. Доктор филологических наук М.Х. Надыргулов предлагает читателям статью, посвященную 85-летию ученого, литературоведа, кандидату филологических наук К.А. Ахмедьянова.

Раздел «Начальная школа» открывается публикацией «Современные подходы к проектированию и организации режима выполнения домашнего задания» кандидата педагогических наук, доцента, члена Координационного совета по введению ФГОС при Минобрнауки России С.С. Пичугина, где автор знакомит читателей объемом домашнего задания для учащихся начальной школы. Учитель с. Башкирский Урген Зианчуринского района З.Г. Акчурина делится опытом по организации урока «Литературное чтение» в III классе. Также в разделе помещается разработка урока по изучению удвоенных согласных на стыке приставки и корня учителя СОШ с. Москово Дюртюлинского района Р.М. Ямалетдиновой.

В разделе «Дошкольное воспитание» помещен сценарий народного праздника «Ҡышҡы Нардуған» («Зимний Нардуган») для воспитанников подготовительной группы воспитателя детского сада «Ҡарһылыу» г. Сибай Л.М. Ишмурзиной.

Раздел «Русский язык и литература» открывается публикацией «Ценность басен Мажита Гафури в совершенствовании человека» учителя средней школы с. Старые Маты Бакалинского района И.М. Федоровой. Автор знакомит с предшественниками и последователями И.А. Крылова в жанре басни. Доктор педагогических наук, заведующий кафедрой русского языка и литературы ИРО РБ Т.Н. Дорожкина в своей статье раскрывает учительскую практику как источника пополнения «Дидактической палитры» и знакомит читателей проектами лауреатов фестиваля инновационной практики.

В разделе «Национальные языки и литературы» публикуются статьи, разработки уроков на татарском, чувашском и марийском языках.

В разделе «Иностранный язык в школе» помещается статья учителя средней школы с. Тиракле Архангельского района Н.В. Музафаровой по изучению знаменитых улиц на английском языке.

В разделе «Краеведение» публикуется статья «Живут ли в Иране башкиры?» заведующего отделом духовной культуры Института гуманитарных исследований РБ, кандидата философских наук З.Г. Аминева, где автор рассказывает об этнографической экспедиции в Исламскую Республику Иран. Также в разделе помещается сценарий путешествия в мир кино учителя истории и культуры Башкортостана СОШ №1 с. Старобалтачево Балтачевского района М.М. Такиуллиной.

Раздел «Естественные и точные науки» открывается публикацией директора СОШ №45 г. Уфы Р.Р. Рамазанова и заместителя директора по научно-методической работе Д.А. Васюк, где авторы знакомят содержанием учебно-методического пособия по решению физических задач для организации самостоятельной работы учащихся. Кандидат педагогических наук, член-корреспондент Академии информатизации образования Р.Р. Сулейманов в своей статье рассказывает о методике конструирования содержания учебных задач с помощью дидактической инженерии. Учитель физики СОШ с. Кашкалаши Благоварского района Ф.М. Шайхутдинов делится опытом изготовления транспарантов для диапроекторов.

В разделе «Профессиональное образование» помещена публикация «Профессиональные конкурсы как условие развития творческого потенциала педагогов» заведующей кафедрой педагогики Института развития образования РБ, кандидата педагогических наук Э.А. Ижбулатовой, старшего преподавателя З.Х. Валиевой, доцента, кандидата биологических наук М.И. Губайдуллина и старшего методиста Р.Г. Исангуловой, где авторы рассказывают о республиканских конкурсах на присвоение педагогических званий «Педагог-исследователь» и «Учитель-мастер».

Раздел «Воспитание и дополнительное образование» открывается статьей «Информационный и культурный центр города» заведующей модельной библиотекой №26 г. Уфы Г.М. Иждигатовой. Психолог, кандидат педагогических наук Г.С. Янтурина в своей публикации «Как научить полюбить жизнь?» рассказывает о причинах склонности детей к суицидальному поведению и дает советы по предотвращению суицида.

Под рубрикой «Управление образованием» на страницах журнала помещена статья «Инновационная составляющая совершенствования профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций» заведующего кафедрой теории и практики управления образованием ИРО РБ, академика МАНПО, лауреата премии Правительства РФ в области образования В.Н. Гурова. Заслуженный учитель РБ С.Я. Гумеров в своей публикации «Опережая время» рассказывает о деятельности педагогического коллектива Байгильдинского агротехнического лицея Нуримановского района.

Таким образом, в февральском номере научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана» для наших читателей подготовлены научные, познавательные статьи, методические рекомендации ученых, методистов, опытных учителей и воспитателей. Надеемся, что они найдут достойное место в педагогической копилке наших читателей.

Подготовила А.С. Ракаева.