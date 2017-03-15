●Научно-практические конференции

Живая память поколений

Д.Р. ХАЛИСОВ,

учитель истории Башкирской гимназии-интерната №2 им. А. Валиди

Ахметзаки Валиди Тоган – учёный, политик, лидер национально-осободительного движения, публицист, профессор. Личность которая внесла неимоверный вклад в историю нашей республики. Ишимбайская земля поистене гордится тем, что он является ее уроженцем, и делает всё что бы его имя осталость в памяти не только наших предков, но и жил в устах будущих поколений. В связи с этим башкирская гимназия № 2, которая гордо носит его имя, ежегодно проводит научно-практическую конференцию республиканского масштаба. Популярность и актуальность данного мероприятия можно судить ,прежде всего, по числу участников, желающих приехать и рассказать о своих проделанных работах. А их ежегодно более ста.

14 декабря 2016 года прошла XXI республиканская научно-практическая конференция «Валидовские чтения», в которой приняли участие 120 учащихся из 23 районов и 11 городов республики. Была организована работа в семи секциях: «Научное и литературное наследие Ахметзаки Валиди Тоган», «Соратники Ахметзаки Валиди Тоган», «У истоков образования Башкортостана», «История одной фотографии», «История края в лицах ее выдающихся личностей», «Творчество учащихся об Ахметзаки Валиди».

Исследовательские работы учащихся оценивало авторитетное жюри: главный специалист исполкома Всемирного курултая (конгресса) башкир Р.А. Кузбекова; доцент кафедры истории РБ, археологии и этнологии БГУ, кандидат исторических наук Н.М. Калмантаев; заведующий отделом рукописей Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра, кандидат исторических наук А.Г. Салихов; доцент кафедры башкирского и других родных языков и литератур ИРО РБ, кандидат филологических наук Ф.Б. Саньяров; доцент кафедры башкирского и других родных языков и литератур ИРО РБ, кандидат филологических наук А.Г. Ильмухаметов; доцент факультета башкирской филологии Стерлитамакского филиала БГУ, кандидат филологических наук С.Х. Агзямова; заместитель декана по воспитательной работе, доцент факультета башкирской филологии Стерлитамакского филиала БГУ, кандидат филологических наук М.С. Арсланова.

В рамках конференции была организована командная игра для учащихся «Своя игра», посвященная 100-летию образования Башкортостана. Ведущим игры был Д.Р. Халисов, учитель истории Башкирской гимназии-интерната №2 им. А. Валиди

Игра состояла из трех туров: отборочный тур прошел заочно, в нем приняли 83 команды учащихся из районов и городов нашей республики, в полуфинале участвовали 8 команд, в финале – 4 команды. Данная игра заинтересовала большое количество учащихся, и тех, кто не смог приехать в гимназию в этот день, мог увидеть её в онлайн режиме.

Победители научно-практической конференции «Валидовские чтения»: Баймурзина Гульдария, учащаяся VIII класса СОШ с. Татыр-Узяк Хайбуллинского района (учитель – Г.А. Назарова); Ласынова Сумбуль, учащаяся X класса гимназии-интерната г. Сибай (учитель – А.Р. Каримова-Алдырханова); Байрамгалин Разиль, учащийся VI класса Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя России А.В. Доставалова (учитель – А.М. Абдрахманова); Кутлугильдина Нурзиля, учащаяся XI класса Башкирской гимназии с. Мраково Кугарчинского района (учитель – З.М. Псянчина); Гареев Альгиз, учащийся VIIIб класса Башкирского лицея им. М. Бурангулова с. Раевский Альшеевского района (учитель – З.Я. Гареев); Айсылу Искужина, учащаяся VIII класса гимназии-интерната г. Сибай (учитель – А. Р. Каримова-Алдырханова); Хузиахметов Динис, учащийся X класса СОШ №4 г. Дюртюли (учитель – Л.Х. Ямалтдинова).

Призеры научно-практической конференции «Валидовские чтения»: Утяганова Г, учащаяся VIII класса Башкирской республиканской гимназии-интерньта №3 г. Кумертау (учитель – Г.Ф. Юсупова); Хасанов Нагим, учащийся XI класса гимназии-интерната г. Сибай (учитель – А.Р. Каримова-Алдырханова); Ахметова Альбина, учащаяся XI класса Башкирской гимназии-интерната №2 им. А. Валиди (учитель – Т.Г. Батраева); Байрамгалин Разиль, учащийся VI класса Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя России А.В. Доставалова (учитель – А.М. Абдрахманова); Ахмерова Альбина, учащаяся XI класса СОШ с. Макарово (учитель – Г.А. Баймухаметова); Садертдинова Алия, учащаяся X класса СОШ с. Ишкарово Илишевского района (учитель – Г.М. Садретдинова); Каримова Гузелия, учащаяся VIII класса Башкирской гимназии-интерната №2 им. А. Валиди (учитель – З.М. Нигматуллина); Каримов Ямиль, учащийся X класса Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя России А.В. Доставалова (учитель – А.Ю. Бабушкин); Искандаров Ильяс, учащийся X класса СОШ с. Урман-Бишкадак Ишимбайского района (учитель – З.М. Искандарова); Юсупов Данил, учащийся VII класса Республиканской гимназии-интерната им. Г. Альмухаметова (учитель – А.Н. Валиева); Сулейманова Аделина, учащийся VII класса СОШ №1 с. Серафимовский Туймазинского района (учитель – Л.К. Мавлютова); Мустафина Дана, учащийся IIIб класса СОШ №147 г. Уфы (учитель – А.А. Густова); Хабирова Илина, учащаяся VIб класса СОШ №7 г. Туймазы (учитель – Р.Ф. Идиатуллина); Вахитова Алсу, учащаяся VIII класса Башкирской гимназии-интерната №2 им. А. Валиди (учитель – Г.Ф. Исхакова); Каракеча Яна, учащаяся IV класса гимназии №5 г. Стерлитамак (учитель – Г.Г. Валиуллина); Огурцов Александр, учащийся VIIв класса Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя России А.В. Доставалова (учитель – А.М. Абдрахманова); Гилманова Алсу, учащаяся VIIб класса Башкирской гимназии-интерната №2 им. А. Валиди (учитель – Г.М. Файзуллина); Семенова Эльвина, учащаяся VIIб класса Башкирской гимназии-интерната №2 им. А. Валиди (учитель – Г.М. Файзуллина); Ахмадуллина Назгуль, учащаяся VII класса; Ярмухаметова Ильгиза, учащаяся V класса; Ягафарова Земфира, учащаяся VII класса Бретяковского филиала СОШ д. Аскарово Бурзянского района (учитель – Г.М. Ярмухаметова); Летярина Кристина, учащаяся VI класса СОШ №5 г. Кумертау (учитель – З.С. Абдуллина); Гумерова Алсу, учащаяся VIII класса Башкирской гимназии-интерната № 2 им. А. Валиди (учитель – Ф.Т. Амирханова); Галикеев Арсен, учащийся СОШ им. М. Гали с. Старомусино Чишминского района (учитель – Г.Т. Шарипова); Асылгужина Эльза, учащаяся XI класса Башкирской гимназии-интерната №2 им. А. Валиди (учитель – Р.Р. Аюпов); Валидов Ильвир, учащийся IXб класса Башкирской гимназии-интерната №2 им. А. Валиди (учитель – З.М. Нигматуллина); Кулимбетова Евгения, учащаяся СОШ с. Прибельский Кармаскалинского района (учитель – А.Д. Булатова); Валеев Ильвир, учащийся X класса СОШ с. Старокуручево Бакалинского района (учитель – З.Ф. Адылгареева); Ахмедьянова Фидалия, учащаяся VII класса лицея №94 г. Уфы (учитель – Ф.Т. Ахмедьянова); Гильманова Элина, учащаяся VII класса Башкирской гимназии-интерната №2 им. А. Валиди (учитель –Г.Ш. Азнабаева).

Победитель интеллектуальной игры «Своя игра»: команда СОШ №2 с. Краснохолм Калтасинского района – Андуганова Евгения, Ильбахтина Екатерина, Кадырова Вилена (учитель – Е.Ф. Нурова).

Призеры интеллектуальной игры «Своя игра»: команда Башкирской гимназии-интерната №2 им. А. Валиди – Ибатуллин Радмир, Умербаев Динар, Тагиров Азат (учитель – З.М. Нигматуллина); команда Башкирского лицея им. М. Бурангулова с. Раевский Альшеевского района – Муртазина Энже, Зиганшина Айгуль, Хусаинова Алия (учитель – З.Я. Гареев); команда СОШ д. Воскресенское Кугарчинского района – Арсланова Алина, Ихсанова Эльмира, Исанбаева Ралина (учителя – Г.Р. Арсланова, Э.Ю. Аллабердина, А.А. Ишбаев).

Современное поколение может и должен гордиться славными деяниями своих прадедов-башкир, которые в неимоверно сложных условиях отвоевали автономную республику и путём двусторонних переговоров впервые в истории России заложили основу Российского федерализма.