Конкурс «Лучший урок письма»





В Башкортостане стартовал региональный этап XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». В Год экологии, объявленном в Российской Федерации и Республике Башкортостан, школьники напишут письма об охране родной природы и амурских тиграх.

Преподаватели и учащиеся в очередной раз получили возможность поучаствовать в ежегодном всероссийском конкурсе, организованном Почтой России, «Учительской газетой» и МГУ им. М.В. Ломоносова. Как обычно, финалу «Лучшего урока письма» предшествует региональный этап. У нас он традиционно проходит при поддержке Министерства образования Республики Башкортостан и журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» «(Учитель Башкортостана»).

По условиям конкурса преподаватели должны представить на суд жюри разработанную ими методику проведения урока написания письма на одну из предложенных тем. Задача учащихся – написать сочинение в форме письма, также на одну из заданных номинаций.

По замыслам организаторов всероссийского конкурса, его главной темой определена совместная номинация Почты России и МГУ им. М.В. Ломоносова «Отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будет». Новинка этого года – предложенная Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации номинация «Что я делаю, чтобы сохранить природу России».

Вопросам охраны природы также посвящена номинация «У меня дома живет амурский тигр», которая ориентирована на учащихся средних и младших классов. Второй год подряд она проводится Почтой России при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

Региональная номинация УФПС Республики Башкортостан «Письмо ветерану» на этот раз приурочена к 75-летию начала Сталинградской битвы.

Работы на региональный этап конкурса будут приниматься до 1 августа 2017 года по адресу 450000, город Уфа, ул. Ленина, д. 28, каб. 408, УФПС Республики Башкортостан. На конверте необходимо сделать пометку «Лучший урок письма». Образовательные учреждения также могут централизованно передавать работы в почтамт, на территории обслуживания которого они находятся, либо в отдел образования городской или районной администрации.

В традиционном ежегодном конкурсе появилась еще одна новая номинация: «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог (-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-ла), чтобы он справился с ее решением?». Эта номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены непосредственно в федеральный оргкомитет не позднее 1 апреля 2017 года по адресу 107045, Москва, Ананьевский переулок 4/2, стр. 1.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях по всей стране проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма. Участники конкурса из Башкортостана неоднократно входили в число его победителей и лауреатов. Примечательно, что в прошлом году ими стали сразу трое учащихся из Бижбулякского района.

Всего в рамках регионального этапа XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» объявлено 11 номинаций (не считая международной), среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру.

Номинации XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017»:

1. «Отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будет» (совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова)

2. «Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ).

3. «Году экологии посвящается: Что я делаю, чтобы сохранить природу России» (совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации).

4. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

5. «Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

6. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России).

7. «У меня дома живет амурский тигр», номинация ориентирована для учащихся средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

8. «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог(-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-ла), чтобы он справился с ее решением?», номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в федеральный оргкомитет не позднее 01 апреля 2017 года.

9. «Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги…» (совместно с «Почта Банк»).

10. «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совместно с еженедельным детским изданием «Классный журнал»).

11. «Письмо ветерану» (региональная номинация УФПС Республики Башкортостан).

12. Лучшая методическая разработка проведения урока письма (совместно с редакцией ЗАО «Учительская газета»).

Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 000 почтовых работников.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» – проводится ежегодно с 2002 года. Организаторами конкурса являются Почта России, МГУ им. М.В. Ломоносова, Профсоюз работников связи России и «Учительская газета».

Партнерами конкурса выступают Министерство обороны России, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Комитет Государственной Думы РФ по образованию и науке, Роскосмос, Фонд социально-культурных инициатив, Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра, Московский дом соотечественника, ПАО «Почта Банк», Союз писателей России, Союз журналистов России, Союз ветеранов России, Всероссийское педагогическое собрание, Российская государственная детская библиотека.

Информационную поддержку оказывают медиахолдинг «Звезда», журналы «О, русская земля», «Юный художник», «Классный журнал».

ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном этапе XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

1. Общие положения

1.1. Региональный этап является составной частью ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» (далее – Конкурс).

1.2. Организаторами проведения ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» являются: ФГУП «Почта России», ЗАО «Редакция «Учительской газеты», МГУ им. М.В. Ломоносова.

Организатором проведения регионального этапа на территории Республики Башкортостан является Управление федеральной почтовой связи Республики Башкортостан – филиал ФГУП «Почта России» при поддержке Министерства образования Республики Башкортостан.

1.3. Определение лучших методических разработок проведения в школах урока написания письма является формой привлечения на конкурсной основе научно-педагогического потенциала для активизации интереса к эпистолярному жанру среди учащихся.

Конкурс, прежде всего, ориентирован на педагогов, способных творчески подать урок написания письма школьникам. Конкурс направлен на совершенствование взаимодействия почтовых и школьных структур на местах.

Главным информационным спонсором регионального этапа Конкурса выступает журнал «Башҡортостан уҡытыусыһы».

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса - возродить российские традиции эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка, дать возможность учителям проявить себя в разработке новых методик проведения урока, на котором дети и подростки получат навыки правильного написания письма - делового, официального, личного.

2.2. Определить методические разработки, позволяющие повысить интерес к эпистолярному жанру и услугам почтовой связи.

2.3. Основной задачей, позволяющей реализовать поставленную цель конкурса, является отбор лучших методических разработок и писем по каждой номинации для определения возможности использования их во внешкольных занятиях и публикации в специальном сборнике.

3. Участники конкурса

3.1. Директора, преподаватели школ и ВУЗов, руководители детских творческих объединений, молодежных редакций и клубов – разработчики оригинальной методики организации и проведения урока создания писем на одну из конкурсных номинаций.

3.2. Учащиеся средних школ, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, студенты, которые подготовили свои конкурсные работы по избранной номинации.

4. Номинации конкурса

4.1. Региональный этап XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2016» проходит по следующим номинациям:

4.1.1. «Отечество славлю, которое есть, но трижды - которое будет» (совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова).

4.1.2. «Письмо в 2117 год: какой будет природа России через 100 лет?», номинация объявлена Русским географическим обществом.

4.1.3. «Есть такая профессия – Родину защищать...» (при поддержке Министерства обороны РФ).

4.1.4. «Году экологии посвящается: Что я делаю, чтобы сохранить природу России» (совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации).

4.1.5. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

4.1.6. «Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при поддержке Фонда социально культурных инициатив).

4.1.7. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России).

4.1.8. «У меня дома живет амурский тигр», номинация ориентирована для учащихся средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

4.1.9. «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог(-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-ла), чтобы он справился с ее решением?», номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации с заполненной заявкой должны быть направлены в Федеральный оргкомитет не позднее 01 апреля 2017 года по адресу: 107045, Москва, Ананьевский переулок 4/2, стр. 1.

4.1.10. «Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги...» (совместно с «Почта Банк»),

4.1.11. «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать...» (совместно с Классным журналом).

4.1.12. «Письмо ветерану» (региональная номинация У ФПС Республики Башкортостан»).

4.1.13. Номинация для учителей и преподавателей: Лучшая методическая разработка проведения урока письма (совместно с редакцией ЗАО «Учительская газета»).

4.2. Методические разработки проведения урока написания писем оцениваются по следующим критериям:

• оригинальность

• доступность

• практическое использование

• возможность внедрения в программу внешкольных занятий

• конечный результат

4.3. Поступившие на конкурс работы, жюри будет оценивать по следующим критериям:

• нестандартное решение темы

• логику построения письма

• эмоциональность

• правила написания письма

• стиль изложения

5. Финансирование конкурса

5.1. Финансирование конкурса производится за счет средств спонсоров и организаторов, долевое участие каждого определяется отдельным соглашением.

6. Порядок проведения конкурса

6.1. Региональный этап Конкурс «Лучший урок письма» проводится до 15 августа 2017 года.

6.1.1. Организация и проведение регионального этапа Конкурса осуществляется УФПС Республики Башкортостан – филиалом ФГУП «Почта России» (далее – Филиал). Филиал получает материалы, составляет статистику Конкурса, формирует состав жюри, которое отбирает лучшие материалы, и высылает их в адрес Федерального оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» (кроме конкурсных работ по номинации Всемирного Почтового Союза и региональной номинации УФПС Республики Башкортостан). Филиал осуществляет подготовку и проведение всех необходимых мероприятий, а также награждение победителей регионального этапа Конкурса.

6.2. Сочинения должны быть строго на заданную тему (в т.ч. с иллюстративным оформлением), содержать количество слов от 500 до 1000 и направляться при сопроводительном письме – заявке с указанием нижеследующих сведений:

– Ф.И.О. участника;

– количество слов в конкурсной работе;

– дата рождения (ссылка на класс не принимается);

– домашний адрес с индексом, номер контактного телефона (если стационарный – с указанием кода города) и адрес электронной почты;

– место учебы или работы (с указанием адреса).

Работы, предоставленные без заявки, заполненной соответствующим образом, рассматриваться не будут.

6.3. Участник регионального этапа конкурса в обязательном порядке прикладывает к заявке согласие на обработку персональных данных (по форме приложения к Положению).

Принимая участие в Конкурсе, участник Конкурса соглашается с тем, что в случае признания победителем Конкурса, его персональные данные будут опубликованы при размещении итогов Конкурса.

6.3. Способ предоставления работ: работы предоставляются в печатном и письменном виде.

6.5. Методические разработки и конкурсные сочинения (кроме номинации, объявленной Всемирным Почтовым Союзом) направляются не позднее 20 июля 2017 г. в Филиал с пометкой «Лучший урок письма» по адресу: 450000, Уфа, ул. Ленина, д.28, каб. 408, УФПС Республики Башкортостан.

6.6. Основной акцент при проведении Конкурса необходимо сделать на следующие номинации: «Письмо в *2117 год: какой будет природа России через 100 лет?», «Рецепты счастливой семьи», «Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги...».

6.7. Обратить особое внимание на международную тему, объявленную Всемирным Почтовым Союзом: «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог(-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-ла), чтобы он справился с ее решением?». Конкурсные работы по данной теме должны быть направлены непосредственно в Федеральный оргкомитет Всероссийского конкурса не позднее 1 апреля 2017 года по адресу: 107045, Москва, Ананьевский переулок 4/2, стр. 1.

6.8. Участник регионального этапа Конкурса или его законный представитель предоставляет Филиалу персональные данные участника, указанные в заявке, и выражает свое полное согласие на их обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу.

Участник регионального этапа Конкурса, признанный победителем, или его законный представитель при получении приза в натуральной или в денежной форме стоимостью свыше 4 000 руб. уплачивает необходимые налоги в порядке, сроки и размерах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

6.9. При обработке персональных данных участников регионального этапа Конкурса Филиал принимает организационные, технические и другие меры, направленные на обеспечение конфиденциальности этих персональных данных и недопущение их несанкционированного распространения.

Передача персональных данных участников регионального этапа Конкурса третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6.10. Окончательное подведение итогов Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» проводится 9 октября – во Всемирный день почты, который служит началом ежегодной Международной недели письма.

6.11. Информация об итогах регионального этапа Конкурса будет размещена в журнале «Башҡортостан уҡытыусыһы» с размещением полного списка победителей в электронной версии издания.

Список победителей по всем номинациям Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» будет опубликован в корпоративных изданиях ФГУП «Почта России» и в «Учительской газете».

6.12. Представленные проекты не рецензируются и не возвращаются. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать неограниченное время без дополнительного разрешения автора все поступившие в адрес Филиала и Федерального оргкомитета Конкурса конкурсные работы, письма по номинациям (в т.ч. с иллюстративным оформлением) в рекламных целях, не связанных напрямую с получением дополнительного дохода от реализации предметов рекламы.

7. Подведение итогов регионального этапа Конкурса и награждение победителей.

7.1. Филиал проводит сбор и анализ заявок на участие в региональном этапе Конкурса.

7.2. Победителей регионального этапа Конкурса определяет жюри, состав которого формируется по представлению его организаторов. Члены жюри открытым голосованием выбирают председателя.

7.3. По решению жюри будут определены победители, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой номинации.

7.4. Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Конкурса состоится до 1 ноября. Призы будут вручаться в период с 9 октября по 1 ноября; точные дата и время будут сообщены дополнительно.

Приложение к Положению о региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Субъект персональных данных,

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(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

_______________серия____________№__________выдан

вид основного документа, удостоверяющий личность

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(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________

В лице законного представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от законного представителя субъекта персональных данных),

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(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

_____________Серия___________№___________выдан___________________

вид основного документа, удостоверяющий личность

___________________________________________________________________

(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу __________________________________________

___________________________________________________________________

действующего от имени субъекта персональных данных на основании _______

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(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя),

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:

ФГУП «Почта России», ИНН 7724261610, 131000, г. Москва, Варшавское ш., д. 37.

Со следующей целью обработки персональных данных: обработка персональных данных для участия в ежегодном Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма», возможное использование персональных данных при подготовке пресс-релизов, печатных публикаций, выпуске сборника конкурсных работ, размещении на сайтах Организаторов и партнеров Конкурса, а также в целях сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых исследований.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:

фамилия, имя, отчество; дата рождения; почтовый адрес (с индексом); место жительства; место учебы или работы; фотография; номер контактного телефона; адрес электронной почты; реквизиты документа, подтверждающего личность: а) вид документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший документ; наименование; код подразделения; г) дата выдачи документа.

Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора (если обработка будет поручена такому лицу): Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1; Профсоюз работников связи России, 119119, Москва, Ленинский проспект, дом 42; ЗАО «Издательский дом «Учительская газета», Москва, Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1; Постоянный Комитет Союзного государства, 119034 Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1; Министерство спорта России, 105064, Москва, ул. Казакова, 18; Министерство обороны Российской Федерации, 119160, Москва, ул. Знаменка, д. 19; Фонд социально­культурных инициатив, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка д. 70; Союз писателей России, 119146, Москва, Комсомольский просп., 13; Союз ветеранов России, 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, дом 4; Общественная палата Российской Федерации, 125047, Москва, Миусская площадь, д. 7; АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра», 101000, Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 4; ОАО «Творческое объединение «Красная звезда», 129164, г. Москва, Проспект Мира, 126.

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