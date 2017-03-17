Краткий обзор журнала №3 – 2017 год

Краткий обзор журнала

«Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»)

№3 – 2017 год

Мартовский номер научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») открывается статьями раздела «Башкирский язык и литература», где помещены публикации: статья доктора филологических наук, профессора Р.З. Шакурова о диалектизмах топонимии Башкортостана; материал заведующей кафедрой башкирской литературы и культуры БГПУ им. М. Акмуллы, кандидата филологических наук Г.Г. Галиной и доцента БГУ, заслуженного работника образования РБ, кандидата филологических наук Ф.С. Искужиной о результатах Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе 2017 года. Под рубрикой «2017 год – Год экологии и особо охраняемых природных объектов» публикуется статья учителя школы с. Зуяк Белорецкого района Г.М. Аскаровой. Кандидат филологических наук, заслуженный учитель РБ Ф.Б. Санъяров в своей публикации рассказывает о деятельности педагога и писателя З.Н. Акберова.

Раздел «Начальная школа» открывается продолжением статьи «Современные подходы к проектированию и организации режима выполнения домашнего задания» кандидата педагогических наук, доцента, члена Координационного совета по введению ФГОС при Минобрнауки РФ С.С. Пичугина. Автор рассказывает о поэтапном обучении учащихся к самостоятельной деятельности. Учитель-дефектолог Дуванской зональной психолого-медико-педагогической комиссии О.А. Бажанова в своей публикации «Инклюзивное образование – современный подход к обучению детей с отклонениями» знакомит читателей приемами и методами обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Учитель школы с. Минзитярово Иглинского района А.Н. Гайсина делится опытом изучения произведений башкирского писателя Дж. Киекбаева.

В разделе «Дошкольное воспитание» помещен сценарий народного праздника «Проводы зимы», подготовленный воспитателями СОШ с. Макарово Ишимбайского района Г.Д. Дильмухаметовой и А.Г. Гильмановой.

Раздел «Русский язык и литература» открывается статьей «Организация исследовательской деятельности обучающихся на основе краеведческого материала» учителя гимназии им. Р. Султангареева с. Новотаймасово Куюргазинского района О.В. Исмагиловой, где автор отмечает, что «на ступени основного общего образования у обучающихся должно быть сформулировано умение учиться и способность к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе», а также делится опытом организации исследовательской работы с обучающимися. Под рубрикой «Это интересно знать» помещена публикация профессора БГУ и ИРО РБ К.З. Закирьянова о происхождении грамматических терминов.

В разделе «Национальные языки и литературы» публикуются результаты республиканских олимпиад по татарскому, чувашскому, марийскому и удмуртскому языкам и литератур.

В разделе «Иностранный язык в школе» помещена статья доцента БГПУ им. М. Акмуллы З.Р. Киреевой и учителя школы с. Исаметово Илишевского района Л.Р. Сафиной, где авторы знакомят читателей методическими приемами работы над идиомами на уроках английского языка.

Раздел «Краеведение» открывается статьей «Концепция организации учебного процесса по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов РФ (проект)» автора-составителя программы, заведующего кафедрой истории, обществознания и культурологи ИРО РБ, доктора исторических наук, профессора М.А. Бикмеева. Учитель музыки гимназии с. Кушнарнеково Кушнаренковского района Э.Э. Галлямова в своей статье» «Мне есть, что вам еще сказать…» знакомит читателей с творчеством композитора Р. Хасанова. Также в разделе помещается продолжение публикации «Живут ли в Иране башкиры?» заведующего отделом духовной культуры Института гуманитарных исследований РБ, кандидата философских наук З.Г. Аминева.

В разделе «Естественные и точные науки» публикуется исследовательская работа «Анфлераж» обучающейся объединения «Техногены» дополнительного образования детей Центра детского творчества с. Верхние Татышлы Татышлинского района А. Марданшиной и педагога дополнительного образования А.А. Гариповой. Юный исследователь приготовила ароматические помадки в домашних условиях и дает рекомендации по хранению использованию ароматов.

В разделе «Профессиональное образование» помещается статья под рубрикой «Наш современник», где автор – профессор БГУ, доктор физико-математических наук А.М. Ахтямов приводит некоторые выдержки из своей книги «Теория вероятностей».

В разделе «Воспитание и дополнительное образование» публикуется разработка внеклассного мероприятия учителя СОШ №6 Г. Сибая Л.Х. Байзигитовой, посвященная Международному женскому дню.

Под рубрикой «Управление образованием» публикуется статья «Формирование информационно-образовательной среды школы с применением облачных технологий» заместителя директора СОШ №21 г. Белорецка Ч.М. Ульдановой и учителя башкирского языка и литературы Б.З. Астановой. Авторы делятся опытом по формированию информационно-образовательного пространства в своей школе.

Таким образом, в мартовском номере научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») для читателей подготовлены интересные, познавательные статьи по обучению и воспитанию подрастающего поколения.

Подготовила А.С. Ракаева.