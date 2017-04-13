Республиканский конкурс

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«Учитель года Башкортостана – 2017»
7 апреля 2017 года в Конгресс-холле на торжественной церемонии закрытия XXVII Республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана -2017» были подведены итоги пяти конкурсов: межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы – 2017» и республиканских конкурсов «Учитель года русского языка и литературы – 2017», «Учитель года татарского языка и литературы – 2017», «Молодой учитель года – 2017» и «Учитель года Башкортостана – 2017».
В церемонии награждения приняли участие почетные гости:
– Гумерова Лилия Салаватовна, член Совета Федерации от Республики Башкортостан, первый заместитель председателя Комитета Федерации по науке, образованию и культуре;
– Шафикова Гульназ Радмиловна, министр образования Республики Башкортостан;
– Щекина Елена Владимировна, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан;
– Аиткулова Эльвира Ринатовна, Пчелинцев Виктор Александрович, Утяшева Римма Амировна, депутаты Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан;
– Пронина Светлана Николаевна, председатель Башкирской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
– Морозкин Николай Данилович, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, ректор Башкирского государственного университета;
– Асадуллин Раиль Мирваевич, доктор педагогических наук, профессор, ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы;
– Криони Николай Константинович, доктор технических наук, профессор, ректор Уфимского государственного авиационного технического университета;
– Исаргакова Лида Сагитовна, председатель Общественного совета при Министерстве образования Республики Башкортостан, член Общественной палаты Республики Башкортостан;
– Баязитов Сынтимер Биктимирович, заместитель главы Администрации городского округа город Уфа.
Среди почетных гостей праздника присутствовали многоуважаемые ветераны педагогического труда, посвятившие себя благородному делу служения народному образованию республики.
В праздничной и торжественной обстановке были названы победители в номинациях.
В номинации «Сердце отдаю детям» («Йөрәгемде балаларға бирәм») победителями признаны:
Насырова Ляйля Маратовна, учитель татарского языка и литературы гимназии села Раевский, Альшеевский район;
Федотова Тамара Серафимовна, учитель начальных классов средней школы села Бижбуляк, Бижбулякский район;
Хормушко Евгения Андреевна, учитель русского языка и литературы лицея №3, Учалинский район;
Янбаева Тансылу Ильшатовна, учитель башкирского языка и литературы средней школы деревни Башкирская Ургинка, Зианчуринский район.
Башкирский государственный университет определил победителей в номинации «За успехи в преподавании гуманитарных наук» – Латипова Розалия Данисовна, учитель истории башкирской гимназии села Малояз, Салаватский район; в номинации «За успехи в преподавании естественных наук» – Шевелева Ксения Андреевна, учитель биологии гимназии №39 город Уфа; «За успехи в преподавании в начальных классах» – Газизова Эльмира Зуфаровна, учитель начальных классов лицея №1 села Мишкино, Мишкинский район.
В номинации «За педагогическое мастерство» («Педагогик оҫталыҡ өсөн») жюри признало победителями:
Валиеву Расиму Алгамовну, учителя башкирского языка и литературы школы №38, город Уфа;
Гайнутдинову Лиру Рифовну, учителя музыки средней школы села Ургала, Белокатайский район;
Грязнову Елену Анатольевну, учителя истории средней школы №5, город Сибай;
Дремину Фаузию Равиловну, учителя башкирского языка и литературы школы села Ургала, Белокатайский район;
Ибрагимову Наталью Михайловну, учителя русского языка и литературы средней школы №1 села Иглино, Иглинский район;
Ишмуратову Венеру Аваловну, учителя башкирского языка и литературы школы №44, город Уфа;
Курбанову Гульназ Ясавиевну, учителя татарского языка и литературы средней школы №9, город Нефтекамск;
Першину Екатерину Альбертовну, учителя информатики средней школы №1, город Стерлитамак;
Шевелеву Ксению Андреевну, учителя биологии гимназии №39, город Уфа;
Шелест Марину Вячеславовну, учителя английского языка гимназии №1, город Белебей;
Шуварову Светлану Анасовну, учителя английского языка гимназии №2 села Бураево, Бураевский район;
Ямансарину Милявшу Дамировну, учителя башкирского языка и литературы средней школы села Нугуш, Мелеузовский район;
Янышеву Ильмиру Нурмухаметовну, учителя башкирского языка и литературы школы деревни Култай-Каран, Миякинский район.
Победители в номинации: «За верность профессии» («Һөнәремә тоғро ҡалам»):
Газизова Эльмира Зуфаровна, учитель начальных классов лицея №1 села Мишкино, Мишкинский район;
Каепкулова Буляк Яганкировна, учитель башкирского языка и литературы лицея-интерната №2 им. В.И. Ленина, город Стерлитамак;
Марковникова Ольга Васильевна, учитель начальных классов школы №117, город Уфа;
Семенова Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы средней школы №17, город Белебей;
Яппарова Фарида Загитовна, учитель татарского языка и литературы средней школы села Камышлытамак, Бакалинский район.
Республиканский научно-педагогический и методический журнал «Башҡортостан уҡытыусыһы» за активное сотрудничество учредил отдельную номинацию. Специальный приз был вручен:
Галимовой Зубаржат Минисламовне, учителю башкирского языка и литературы средней школы №2 села Кармаскалы, Кармаскалинский район;
Кудриной Елене Арсентьевне, учителю русского языка и литературы средней школы №1 села Бакалы, Бакалинский район;
Латиповой Розалии Данисовне, учителю истории башкирской гимназии села Малояз, Салаватский район;
Якуповой Танзиле Муллаяновне, учителю татарского языка и литературы средней школы №1 села Караидель, Караидельский район.
В номинации «Педагогическая надежда» («Педагогик өмөт») жюри отметило:
Бадртдинову Эльвину Фанавиевну, учителя русского языка и литературы средней школы №1 села Чекмагуш, Чекмагушевский район;
Байтирякову Гюзель Гизаровну, учителя английского языка средней школы №1 села Буздяк, Буздякский район;
Валееву Альфию Рафкатовну, учителя башкирского языка и литературы гимназии села Месягутово, Дуванский район;
Воринову Кристину Игоревну, учителя биологии гимназии №17, город Белорецк;
Газимову Гульнару Фануновну, учителя начальных классов средней школы села Языково, Благоварский район;
Галлямутдинова Вадима Галеевича, учителя изобразительного искусства средней школы №7, город Бирск;
Шайниязова Рамиля Альфритовича, учителя татарского языка и литературы средней школы села Исмаилово, Дюртюлинский район;
Шухардину Алену Александровну, учителя биологии и химии средней школы №33, город Стерлитамак.
В номинации «Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий» («Информацион-коммуникатив технологияларҙы уңышлы ҡулланыу») победителями стали:
Бронников Александр Михайлович, учитель информатики лицея города Янаул, Янаульский район;
Кудрина Елена Арсентьевна, учитель русского языка и литературы средней школы №1 села Бакалы, Бакалинский район;
Нагаева Лариса Ивановна, учитель мировой художественной культуры лицея №1, город Салават;
Тимербаева Зифа Бикбулатовна, учитель башкирского языка и литературы средней школы №14, город Сибай;
Худайбердина Гузель Зулфаровна, учитель башкирского языка и литературы республиканской гимназии-интерната им. Г. Альмухаметова.
В номинации «Сохранение патриотических традиций и культурного наследия народов Башкортостана» («Башҡортостан халыҡтарының рухи ҡиммәттәрен һәм мәҙәниәтен һаҡлау өсөн») были награждены:
Аскарова Гульнар Мирсаяфовна, учитель башкирского языка и литературы средней школы села Зуяково, Белорецкий район;
Ибрагимова Эльвира Рашитовна, учитель немецкого языка средней школы села Старокуручево, Бакалинский район;
Ситдиков Ришат Валерьевич, учитель истории и обществознания средней школы села Староянзигитово, Краснокамский район;
Цыкало Наталья Александровна, учитель начальных классов средней школы №2 села Акъяр, Хайбуллинский район;
Фаткулина Рита Ринатовна, учитель истории и обществознания частного образовательного учреждения средней школы «Альфа», город Уфа;
Хальфатуллина Аниса Нурисламовна, учитель татарского языка и литературы средней школы села Карманово, Янаульский район;
Юсин Матвей Григорьевич, учитель истории средней школы №4, город Туймазы.
В номинации «Эффективные эколого-просветительские образовательные практики» («Экологик белем биреүҙең эффектив практикаһы») лучшими по мнению жюри стали:
Аллабердина Гулькай Рашитовна, учитель башкирского языка и литературы средней школы №1 села Мраково, Кугарчинский район;
Шарипова Юлия Салаватовна, учитель башкирского языка и литературы средней школы №1 села Серафимовский, Туймазинский район;
Шаймухаметова Зифа Фарвазовна, учитель башкирского языка и литературы средней школы №2 села Старобалтачево, Балтачевский район.
Ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Р.М. Асадуллин вручил медаль В. Сухомлинского «Сердце отдаю детям» Имамовой Гульсум Халиловне, учителю башкирского языка и литературы средней школы села Алькино, Салаватский район.
Специальными призами от Башкирской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации были награждены все лауреаты и победители.
У любого конкурса должны быть победители. Со сцены Конгресс-холла прозвучали имена лауреатов конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы – 2017»:
Иштакбаева Фируза Ахмадулловна, учитель башкирского языка и литературы средней школы села Целинное, Хайбуллинский район;
Киньябулатова Фируза Фаритовна, учитель башкирского языка и литературы Яуымбаевского филиала средней школы деревни Байназарово, Бурзянский район;
Мунасипова Гульсум Мубаряковна, учитель башкирского языка и литературы школы №88, г. Уфа;
Муллахметова Альбина Ринатовна, учитель башкирского языка и литературы гимназии им. Т. Кусимова села Аскарово, Абзелиловский район.
Победитель межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы – 2017» Муллагалиева Ляйсан Ришатовна, учитель башкирского языка и литературы гимназии №2 села Бураево, Бураевский район.
Лауреаты республиканского конкурса «Учитель года русского языка и литературы – 2017»:
Данилина Альбина Рафаиловна, учитель русского языка и литературы средней школы №108, город Уфа;
Закирова Регина Миннигалимовна, учитель русского языка и литературы школы №156, город Уфа;
Люковец Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы средней школы деревни Левали, Белокатайский район;
Юсупова Зифа Саматовна, учитель русского языка и литературы средней школы №2 села Раевский, Альшеевский район.
Победителем конкурса «Учитель года русского языка и литературы – 2017» стала Тетерина Марина Сергеевна, учитель русского языка и литературы средней школы №20, город Стерлитамак.
Лауреаты конкурса «Учитель года татарского языка и литературы – 2017»:
Ахметьянова Римма Назиповна, учитель татарского языка и литературы средней школы деревни Большебадраково, Бураевский район;
Луговая Раушания Тимергалиевна, учитель татарского языка и литературы средней школы села Верхние Услы, Стерлитамакский район;
Садыкова Венера Анваровна, учитель татарского языка и литературы школы №104 им. М. Шаймуратова, город Уфа;
Фаридонов Наил Кавиевич, учитель татарского языка и литературы средней школы деревни Норкино, Балтачевский район.
Победителем конкурса «Учитель года татарского языка и литературы – 2017» стала Ахунова Ильмера Галиакрамовна, учитель татарского языка и литературы средней школы села Базитамак, Илишевский район.
Лауреаты конкурса «Молодой учитель года – 2017»:
Ганеева Гузель Ильшатовна, учитель английского языка школы-интерната №1, город Туймазы;
Гайнуллин Радик Ирекович, учитель математики средней школы №6, город Сибай;
Давлетов Рустам Хамитович, учитель математики средней школы села Бельское, Стерлитамакский район;
Миронов Денис Владимирович, учитель информатики средней школы №1 села Бижбуляк, Бижбулякский район.
Победителем конкурса «Молодой учитель года – 2017» стала Каримова Мария Ахатовна, учитель английского языка Башкирской гимназии №158 им. М. Карима, город Уфа.
Лауреаты конкурса «Учитель года Башкортостана – 2017»:
Жданова Римма Асхатовна, учитель географии средней школы №20, город Стерлитамак;
Золотухина Наталья Сергеевна, учитель физики средней школы №1, город Октябрьский;
Итбаева Лилия Ириковна, учитель математики средней школы №6 им. Киняшова, город Благовещенск;
Ртищева Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания школы №55, город Уфа.
Победителем конкурса «Учитель года Башкортостана – 2017» стала Линдт Юлия Аркадьевна, учитель мировой художественной культуры лицея №52, город Уфа. Абсолютным победителем 2017 года признана Линдт Юлия Аркадьевна, учитель лицея №52, город Уфа. С.Г. ХАКИМОВ.
Победителем конкурса «Учитель года Башкортостана – 2017» стала Линдт Юлия Аркадьевна, учитель мировой художественной культуры лицея №52, город Уфа.
Абсолютным победителем 2017 года признана Линдт Юлия Аркадьевна, учитель лицея №52, город Уфа.
С.Г. ХАКИМОВ.
Последнее обновление (13.04.17 13:53)