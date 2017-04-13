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Республиканский конкурс

«Учитель года Башкортостана – 2017»

7 апреля 2017 года в Конгресс-холле на торжественной церемонии закрытия XXVII Республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана -2017» были подведены итоги пяти конкурсов: межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы – 2017» и республиканских конкурсов «Учитель года русского языка и литературы – 2017», «Учитель года татарского языка и литературы – 2017», «Молодой учитель года – 2017» и «Учитель года Башкортостана – 2017».

В церемонии награждения приняли участие почетные гости:

– Гумерова Лилия Салаватовна, член Совета Федерации от Республики Башкортостан, первый заместитель председателя Комитета Федерации по науке, образованию и культуре;

– Шафикова Гульназ Радмиловна, министр образования Республики Башкортостан;

– Щекина Елена Владимировна, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан;

– Аиткулова Эльвира Ринатовна, Пчелинцев Виктор Александрович, Утяшева Римма Амировна, депутаты Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан;

– Пронина Светлана Николаевна, председатель Башкирской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;

– Морозкин Николай Данилович, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, ректор Башкирского государственного университета;

– Асадуллин Раиль Мирваевич, доктор педагогических наук, профессор, ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы;

– Криони Николай Константинович, доктор технических наук, профессор, ректор Уфимского государственного авиационного технического университета;

– Исаргакова Лида Сагитовна, председатель Общественного совета при Министерстве образования Республики Башкортостан, член Общественной палаты Республики Башкортостан;

– Баязитов Сынтимер Биктимирович, заместитель главы Администрации городского округа город Уфа.

Среди почетных гостей праздника присутствовали многоуважаемые ветераны педагогического труда, посвятившие себя благородному делу служения народному образованию республики.

В праздничной и торжественной обстановке были названы победители в номинациях.

В номинации «Сердце отдаю детям» («Йөрәгемде балаларға бирәм») победителями признаны:

Насырова Ляйля Маратовна, учитель татарского языка и литературы гимназии села Раевский, Альшеевский район;

Федотова Тамара Серафимовна, учитель начальных классов средней школы села Бижбуляк, Бижбулякский район;

Хормушко Евгения Андреевна, учитель русского языка и литературы лицея №3, Учалинский район;

Янбаева Тансылу Ильшатовна, учитель башкирского языка и литературы средней школы деревни Башкирская Ургинка, Зианчуринский район.

Башкирский государственный университет определил победителей в номинации «За успехи в преподавании гуманитарных наук» – Латипова Розалия Данисовна, учитель истории башкирской гимназии села Малояз, Салаватский район; в номинации «За успехи в преподавании естественных наук» – Шевелева Ксения Андреевна, учитель биологии гимназии №39 город Уфа; «За успехи в преподавании в начальных классах» – Газизова Эльмира Зуфаровна, учитель начальных классов лицея №1 села Мишкино, Мишкинский район.

В номинации «За педагогическое мастерство» («Педагогик оҫталыҡ өсөн») жюри признало победителями:

Валиеву Расиму Алгамовну, учителя башкирского языка и литературы школы №38, город Уфа;

Гайнутдинову Лиру Рифовну, учителя музыки средней школы села Ургала, Белокатайский район;

Грязнову Елену Анатольевну, учителя истории средней школы №5, город Сибай;

Дремину Фаузию Равиловну, учителя башкирского языка и литературы школы села Ургала, Белокатайский район;

Ибрагимову Наталью Михайловну, учителя русского языка и литературы средней школы №1 села Иглино, Иглинский район;

Ишмуратову Венеру Аваловну, учителя башкирского языка и литературы школы №44, город Уфа;

Курбанову Гульназ Ясавиевну, учителя татарского языка и литературы средней школы №9, город Нефтекамск;

Першину Екатерину Альбертовну, учителя информатики средней школы №1, город Стерлитамак;

Шевелеву Ксению Андреевну, учителя биологии гимназии №39, город Уфа;

Шелест Марину Вячеславовну, учителя английского языка гимназии №1, город Белебей;

Шуварову Светлану Анасовну, учителя английского языка гимназии №2 села Бураево, Бураевский район;

Ямансарину Милявшу Дамировну, учителя башкирского языка и литературы средней школы села Нугуш, Мелеузовский район;

Янышеву Ильмиру Нурмухаметовну, учителя башкирского языка и литературы школы деревни Култай-Каран, Миякинский район.

Победители в номинации: «За верность профессии» («Һөнәремә тоғро ҡалам»):

Газизова Эльмира Зуфаровна, учитель начальных классов лицея №1 села Мишкино, Мишкинский район;

Каепкулова Буляк Яганкировна, учитель башкирского языка и литературы лицея-интерната №2 им. В.И. Ленина, город Стерлитамак;

Марковникова Ольга Васильевна, учитель начальных классов школы №117, город Уфа;

Семенова Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы средней школы №17, город Белебей;

Яппарова Фарида Загитовна, учитель татарского языка и литературы средней школы села Камышлытамак, Бакалинский район.

Республиканский научно-педагогический и методический журнал «Башҡортостан уҡытыусыһы» за активное сотрудничество учредил отдельную номинацию. Специальный приз был вручен:

Галимовой Зубаржат Минисламовне, учителю башкирского языка и литературы средней школы №2 села Кармаскалы, Кармаскалинский район;

Кудриной Елене Арсентьевне, учителю русского языка и литературы средней школы №1 села Бакалы, Бакалинский район;

Латиповой Розалии Данисовне, учителю истории башкирской гимназии села Малояз, Салаватский район;

Якуповой Танзиле Муллаяновне, учителю татарского языка и литературы средней школы №1 села Караидель, Караидельский район.

В номинации «Педагогическая надежда» («Педагогик өмөт») жюри отметило:

Бадртдинову Эльвину Фанавиевну, учителя русского языка и литературы средней школы №1 села Чекмагуш, Чекмагушевский район;

Байтирякову Гюзель Гизаровну, учителя английского языка средней школы №1 села Буздяк, Буздякский район;

Валееву Альфию Рафкатовну, учителя башкирского языка и литературы гимназии села Месягутово, Дуванский район;

Воринову Кристину Игоревну, учителя биологии гимназии №17, город Белорецк;

Газимову Гульнару Фануновну, учителя начальных классов средней школы села Языково, Благоварский район;

Галлямутдинова Вадима Галеевича, учителя изобразительного искусства средней школы №7, город Бирск;

Шайниязова Рамиля Альфритовича, учителя татарского языка и литературы средней школы села Исмаилово, Дюртюлинский район;

Шухардину Алену Александровну, учителя биологии и химии средней школы №33, город Стерлитамак.

В номинации «Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий» («Информацион-коммуникатив технологияларҙы уңышлы ҡулланыу») победителями стали:

Бронников Александр Михайлович, учитель информатики лицея города Янаул, Янаульский район;

Кудрина Елена Арсентьевна, учитель русского языка и литературы средней школы №1 села Бакалы, Бакалинский район;

Нагаева Лариса Ивановна, учитель мировой художественной культуры лицея №1, город Салават;

Тимербаева Зифа Бикбулатовна, учитель башкирского языка и литературы средней школы №14, город Сибай;

Худайбердина Гузель Зулфаровна, учитель башкирского языка и литературы республиканской гимназии-интерната им. Г. Альмухаметова.

В номинации «Сохранение патриотических традиций и культурного наследия народов Башкортостана» («Башҡортостан халыҡтарының рухи ҡиммәттәрен һәм мәҙәниәтен һаҡлау өсөн») были награждены:

Аскарова Гульнар Мирсаяфовна, учитель башкирского языка и литературы средней школы села Зуяково, Белорецкий район;

Ибрагимова Эльвира Рашитовна, учитель немецкого языка средней школы села Старокуручево, Бакалинский район;

Ситдиков Ришат Валерьевич, учитель истории и обществознания средней школы села Староянзигитово, Краснокамский район;

Цыкало Наталья Александровна, учитель начальных классов средней школы №2 села Акъяр, Хайбуллинский район;

Фаткулина Рита Ринатовна, учитель истории и обществознания частного образовательного учреждения средней школы «Альфа», город Уфа;

Хальфатуллина Аниса Нурисламовна, учитель татарского языка и литературы средней школы села Карманово, Янаульский район;

Юсин Матвей Григорьевич, учитель истории средней школы №4, город Туймазы.

В номинации «Эффективные эколого-просветительские образовательные практики» («Экологик белем биреүҙең эффектив практикаһы») лучшими по мнению жюри стали:

Аллабердина Гулькай Рашитовна, учитель башкирского языка и литературы средней школы №1 села Мраково, Кугарчинский район;

Шарипова Юлия Салаватовна, учитель башкирского языка и литературы средней школы №1 села Серафимовский, Туймазинский район;

Шаймухаметова Зифа Фарвазовна, учитель башкирского языка и литературы средней школы №2 села Старобалтачево, Балтачевский район.

Ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Р.М. Асадуллин вручил медаль В. Сухомлинского «Сердце отдаю детям» Имамовой Гульсум Халиловне, учителю башкирского языка и литературы средней школы села Алькино, Салаватский район.

Специальными призами от Башкирской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации были награждены все лауреаты и победители.

У любого конкурса должны быть победители. Со сцены Конгресс-холла прозвучали имена лауреатов конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы – 2017»:

Иштакбаева Фируза Ахмадулловна, учитель башкирского языка и литературы средней школы села Целинное, Хайбуллинский район;

Киньябулатова Фируза Фаритовна, учитель башкирского языка и литературы Яуымбаевского филиала средней школы деревни Байназарово, Бурзянский район;

Мунасипова Гульсум Мубаряковна, учитель башкирского языка и литературы школы №88, г. Уфа;

Муллахметова Альбина Ринатовна, учитель башкирского языка и литературы гимназии им. Т. Кусимова села Аскарово, Абзелиловский район.

Победитель межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы – 2017» Муллагалиева Ляйсан Ришатовна, учитель башкирского языка и литературы гимназии №2 села Бураево, Бураевский район.

Лауреаты республиканского конкурса «Учитель года русского языка и литературы – 2017»:

Данилина Альбина Рафаиловна, учитель русского языка и литературы средней школы №108, город Уфа;

Закирова Регина Миннигалимовна, учитель русского языка и литературы школы №156, город Уфа;

Люковец Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы средней школы деревни Левали, Белокатайский район;

Юсупова Зифа Саматовна, учитель русского языка и литературы средней школы №2 села Раевский, Альшеевский район.

Победителем конкурса «Учитель года русского языка и литературы – 2017» стала Тетерина Марина Сергеевна, учитель русского языка и литературы средней школы №20, город Стерлитамак.

Лауреаты конкурса «Учитель года татарского языка и литературы – 2017»:

Ахметьянова Римма Назиповна, учитель татарского языка и литературы средней школы деревни Большебадраково, Бураевский район;

Луговая Раушания Тимергалиевна, учитель татарского языка и литературы средней школы села Верхние Услы, Стерлитамакский район;

Садыкова Венера Анваровна, учитель татарского языка и литературы школы №104 им. М. Шаймуратова, город Уфа;

Фаридонов Наил Кавиевич, учитель татарского языка и литературы средней школы деревни Норкино, Балтачевский район.

Победителем конкурса «Учитель года татарского языка и литературы – 2017» стала Ахунова Ильмера Галиакрамовна, учитель татарского языка и литературы средней школы села Базитамак, Илишевский район.

Лауреаты конкурса «Молодой учитель года – 2017»:

Ганеева Гузель Ильшатовна, учитель английского языка школы-интерната №1, город Туймазы;

Гайнуллин Радик Ирекович, учитель математики средней школы №6, город Сибай;

Давлетов Рустам Хамитович, учитель математики средней школы села Бельское, Стерлитамакский район;

Миронов Денис Владимирович, учитель информатики средней школы №1 села Бижбуляк, Бижбулякский район.

Победителем конкурса «Молодой учитель года – 2017» стала Каримова Мария Ахатовна, учитель английского языка Башкирской гимназии №158 им. М. Карима, город Уфа.

Лауреаты конкурса «Учитель года Башкортостана – 2017»:

Жданова Римма Асхатовна, учитель географии средней школы №20, город Стерлитамак;

Золотухина Наталья Сергеевна, учитель физики средней школы №1, город Октябрьский;

Итбаева Лилия Ириковна, учитель математики средней школы №6 им. Киняшова, город Благовещенск;

Ртищева Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания школы №55, город Уфа.