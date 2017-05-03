Краткий обзор журнала

«Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»)

№4 – 2017 год

Апрельский номер научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы») («Учитель Башкортостана») открывается материалами под рубрикой «Время и образовательная политика», где помещено выступление министра образования Республики Башкортостан Г.Р. Шафиковой на расширенном заседании коллегии МО РБ.

Раздел «Башкирский язык и литература» открывается статьей, посвященной подготовке к региональным экзаменам по башкирскому языку. Авторы – З.М. Габитова, заведующий кафедрой башкирского и других национальных языков и литератур Института развития образования РБ, профессор и З.А. Рахматуллина, доцент, кандидат филологических наук. Под рубрикой «Башкирский язык как государственный» публикуется разработка урока написания сочинения по картине А. Ситдиковой «Башкирский мед», подготовленная учителем гимназии №111 г. Уфы Н.Я. Насировой. Учитель гимназии им. Т. Кусимова с. Аскар Абзелиловского района А.Р. Муллахметова делится опытом по изучению рассказа «Подснежник» Ф. Губайдуллиной в V классе.

В разделе «Начальная школа» публикуется статья профессора Стерлитамакского филиала БГУ, доктора филологических наук Р.А. Абуталиповой, посвященная экологическому обучению и воспитанию в процессе изучения скороговорок помещен под рубрикой «2017 год – Год экологии и особо охраняемых природных территорий». Учитель СОШ №1 с. Чекмагуш Чекмагушевского района З.И. Митрофанова в своей статье рассказывает, как можно сделать урок интересным и знакомит читателей приемами, которых она применяет в практике.

В разделе «Дошкольное воспитание» помещена разработка занятия «Где прячется здоровье?» воспитателя ДОУ №193 г. Уфы по ознакомлению дошкольников с правилами безопасного поведения в детском саду под рубрикой «7 апреля – Всемирный день здоровья».

Раздел «Русский язык и литература» открывается продолжением статьи «Происхождение грамматических терминов» профессора БГУ и ИРО РБ К.З. Закирьянова под рубрикой «Это интересно знать». Учитель СОШ с. Шамонино Уфимского района Л.М. Закиева делится опытом по организации урока внеклассного чтения на тему «Аленький цветок Башкортостана» по творчеству С.Т. Аксакова в X классе.

В разделе «Национальные языки и литературы» публикуются статьи на татарском, чувашском и удмуртском языках.

Раздел «Краеведение» открывается статьей «Составление и изучение родословной» заместителя директора по научно-методической работе Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 им. Р. Гарипова, отличника образования РБ Г.Г. Вахитовой, где автор отмечает, что «ни один человек не рождается с определенным уровнем духовности, духовность формируется постепенно, с детства. И в наших силах помочь детям понять и принять величайшие духовные ценности, развить основы нравственности» и дает советы по составлению и оформлению родословной. Под рубрикой «2017 год – Год экологии и особо охраняемых природных территорий» помещается сценарий конкурсного мероприятия на тему «Перелетные птицы». Его автор – Б.А. Ибрагимов, отличник народного просвещения РФ, учитель географии и биологии (г. Сибай).

В разделе «Естественные и точные науки» помещается публикация «Решение задач с использованием эвристики «Сделай чертеж» кандидата педагогических наук, члена-корреспондента Академии информатизации образования Р.Р. Сулейманова. Учитель математики СОШ с. Имянлекулево Чекмагушевского района М.Л. Галиаскарова делится опытом по изучению темы «Многочлены».

В разделе «Профессиональное образование» публикуется статья «Перспективы развития экотуризма» преподавателя Октябрьского коммунально-строительного колледжа А.Б. Ульданова под рубрикой «2017 год – Год экологии и особо охраняемых природных территорий». Автор рассказывает об организации пеших экскурсий в красивые места родной республики.

Раздел «Воспитание и дополнительное образование» открывается статьей «Интеграция традиционных принципов воспитания» учителя Республиканской художественной гимназии-интерната им. К.А. Давлеткильдеева Р.А. Сайфуллина, где автор отмечает, что «в современной системе образования можно наблюдать стремление к инновациям. Насколько эффективной и правильной оказалась та или иная инновация, можно судить только с происшествием времени. На сегодняшний день, основной инновацией, на наш взгляд, должна являться интеграция в современную систему образования и в процесс воспитания опыта предыдущих поколений, проверенного временем (столетиями)» и знакомит читателей основными принципами традиционной методики воспитания, проверенной опытом и мудростью многих поколений. Педагог-психолог Республиканского инженерного лицея-интерната Е.Н. Тимошенко в своей публикации рассказывает о компьютерной зависимости детей и дает советы по ее профилактике.

Под рубрикой «Управление образованием» на страницах журнала публикуется статья «Роль информационно-библиотечного центра в профессиональной переподготовке педагога» директора информационно-библиотечного центра Института развития образования РБ Н.Ф. Шамбазовой.

Таким образом, в апрельском номере научно-педагогического и методического журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана») для наших читателей подготовлены научно-познавательные статьи, методические рекомендации научных деятелей, методистов, опытных учителей, воспитателей. Надеемся, что они будут неоспоримым помощником в обучении и воспитании подрастающего поколения.

Подготовила А.С. Ракаева.