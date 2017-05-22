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Повышается заработная плата работникам бюджетной сферы

Стало известно, каким категориям работников бюджетной сферы Башкортостана повысят зарплату в этом году. По поручению Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова в целях реализации указов Президента России от 7 мая 2012 года принят проект постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году». Согласно документу на повышение зарплаты бюджетников направят более 3,9 млрд рублей.

Как уточнили в Правительстве РБ, согласно документу, повышение зарплат коснется следующих категорий работников учреждений бюджетной сферы:

– учителей школ –до 100 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;

– педагогических работников детских садов до 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в РБ;

– педагогов дополнительного образования детей до 95 процентов от средней заработной платы учителей в РБ;

– преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования до 95 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

– преподавателей высшего профессионального образования до 180 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;

– работников культуры до 90 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

– научных сотрудников до 180 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;

– врачей до 180 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

– среднего медперсонала до 90 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

– младшего медперсонала до 80 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

– социальных работников до 80 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

– педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ.

Принимаемые меры позволят повысить благосостояние более чем 142 тысяч работников образования, культуры, здравоохранения, науки и социального обслуживания населения.

С.Г. Хакимов.